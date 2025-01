Yahaira sorprende al desearle lo mejor a Jefferson y Xiomy Kanashiro por presunto romance: "El amor es bonito

Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del espectáculo nacional gracias a lo hecho durante su carrera futbolística y a sus relaciones amorosas. En las últimas semanas, la 'Foquita' fue relacionado con la modelo Xiomy Kanashiro tras revelarse imágenes en redes sociales donde se le ven juntos en más de una ocasión.

En primer lugar, en las plataformas se filtró un video donde el exjugador de Alianza Lima se hizo presente en el cumpleaños de la exbailarina e incluso cargó la torta con la que se le cantó el tradicional 'Happy Birthday'. Ahora, la pareja volvió a ser captada disfrutando de un día de playa para mitigar este incesante verano.

Pese a que han transcurrido muchos años desde que estuvieron juntos, es inevitable no consultarle sobre la situación amorosa de Jefferson Farfán a la cantante Yahaira Plasencia. La salsera volvió a ser abordada por los medios donde se le preguntó directamente por el presunto romance del ahora youtuber con Xiomy Kanashiro.

La artista no dudó en enviar sus mejores deseos dejando en claro que el amor es uno de los sentimientos más bonitos.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán tendrían una relación amorosa.

Pese a los comentarios positivos, la salsera aseguró que seguir siendo vinculada a la 'Foquita' es algo que le molesta en demasía ya que ha dejado en claro que ese capítulo de su vida está completamente cerrado.

"Hace muchos años pasó lo de nosotros y me siguen vinculando hasta el día de hoy, y no entiendo el por qué, y han pasado muchos años. Entonces, yo de verdad preferiría que ya no me sigan relacionando más con él. Estoy tranquila así, enfocada en mis cosas, sin necesidad de hablar de nadie ni nada", añadió.