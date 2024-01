¿Youna arrepentido de su romance con Samahara? El barbero genera polémica con su contundente respuesta

Yonathan Horna, mejor conocido como Youna, dejó de lado los polémicos enfrentamientos con su expareja y madre de su hija, Samahara Lobatón, para dedicarse a sus proyectos personales. No obstante, la respuesta a una reciente pregunta por parte de un seguidor, terminó posicionándolo nuevamente en el ojo público.

Después de varias semanas, el barbero se animó a interactuar con sus seguidores abriendo la popular 'Cajita de preguntas', a donde le llegó un peculiar cuestionamiento acerca de que si se arrepiente de algo a la edad que tiene.

"¿Te arrepiente de algo?", le preguntó un cibernauta, a lo que él no dudó en responder inmediatamente, afirmando que todo lo que le ha sucedido durante este tiempo le ha enseñado, por lo que no se arrepiente de nada.

"Todo lo malo que pasa nos enseña, lastimosamente nos dejan huellas pero si no lo hubiéramos vivido no estaríamos aquí y la vida seria otra. Así que, no me arrepiento de nada", fue lo que respondió el barbero mediante su cuenta oficial de Instagram.