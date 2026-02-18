Youna revela que la leucemia crónica que padece no tiene cura: "Es un tratamiento de por vida"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna, expareja de Samahara Lobatón, está pasando uno de los momentos más complicados de su vida y viene luchando contra un cáncer que le fue diagnosticado hace aproximadamente dos meses y que ya ha comprometido gravemente su salud. El joven confesó recientemente que la leucemia que padece es crónica y, por lo tanto, no tiene cura, por lo que deberá vivir medicado de por vida.

¿Cómo se encuentra Youna de salud?

La noche de ayer, Youna se conectó en vivo con 'Magaly TV, La Firme'. De entrada, confesó que no puede hacer planes a largo plazo, por lo que en un inicio había rechazado la conexión en vivo, ya que la fuerte medicación que recibe hace que tenga bajones de ánimo repentinos y muy drásticos.

"No sé cuándo voy a estar con ánimo. Puedo estar hablando bien y luego me bajoneo mucho. No la estoy pasando bien por la enfermedad que tengo, pero gracias a Dios estoy recibiendo un tratamiento", indicó.

Enseguida, el ex de Samahara comentó que el tratamiento que actualmente está llevando es financiado completamente por él, ya que fue despedido de su trabajo al darle prioridad a sus atenciones médicas. Sin embargo, está evaluando ser acogido por alguna organización que ayuda a personas con cáncer sin seguro de salud en Estados Unidos.

Consultado sobre el estado de su enfermedad, Youna confesó algo muy doloroso: la leucemia que padece nunca se va a curar del todo, por lo que deberá estar monitoreado constantemente y tomando medicación para el resto de su vida.

"La leucemia crónica que yo tengo es de progreso lento, entonces sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tiene cura. Lastimosamente , mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastillas", concluyó.

La dura confesión de Youna

La vida de Youna, expareja de Samahara Lobatón, dio un giro inesperado luego de que anunciara en su cuenta oficial de Instagram que lucha contra el cáncer. La noticia de su diagnóstico de leucemia sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

Según contó el propio Youna, todo comenzó tras un episodio mientras trabajaba como barbero. Preocupado, decidió acudir a una clínica donde el médico le dio la noticia de manera directa.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", explicó.

De esta manera, Youna enfrenta una dura batalla contra una leucemia crónica que cambiará su vida para siempre. Aunque el diagnóstico no tiene cura, mantiene la esperanza gracias al tratamiento que recibe. Entre altibajos emocionales y dificultades económicas, el joven intenta mantenerse fuerte y confiar en que podrá salir adelante.