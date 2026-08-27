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Magaly Medina critica a Sergio George por su falta de caballerosidad con Magdyel Ugaz: "No recomendable"

Luego de que las cámaras de Magaly TV La Firme capten a Sergio George y Magdyel Ugaz en una salida nocturna, la conductora del programa, Magaly Medina cuestionó al productor musical por su falta de caballerosidad.

Magaly critica a Sergio George por su falta de caballerosidad con Magdyel Ugaz
Magaly critica a Sergio George por su falta de caballerosidad con Magdyel Ugaz (Foto: Composición Exitosa)

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/08/2026

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La cercanía entre el productor musical Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz ha sido tema de conversación en las últimas semanas debido a que fueron captados en fotografías compartiendo de salidas juntos. Durante el fin de semana, los artistas fueron protagonistas de un ampay por las cámaras de Magaly TV La Firme.

Tras la difusión de dichas instantáneas, la conductora del programa de ATV, Magaly Medina, no tuvo reparos en arremeter contra el también salsero y cuestionar su falta de caballerosidad correspondiente con la recordada 'Teresita' de la serie 'Al fondo hay sitio'.

Magaly arremete contra Sergio George y cuestiona su caballerosidad

De acuerdo a la grabación del hecho se evidencia que la intérprete escénica y el amigo de Yahaira Plasencia tuvieron una salida junto a otras personas en el distrito de Miraflores, pero la 'Urraca' no pasó desapercibido un detalle que fue la razón por la que criticó a George: Magdyel fue la que pagó el estacionamiento mientras él esperaba sin intervenir en algún momento.

A ello se suma que la figura de América Televisión condujo su automóvil en esta salida con Sergio George y por si fuera poco tuvo que desviar su camino para dejar al también pianista estadounidense en su domicilio.

"Ella gasta su gasolina, gasta las llantas de su carro, paga el estacionamiento y todavía tiene que desviarse para llevarlos a su casa. O sea, ¿qué cosa eres?", cuestionó la conductora de espectáculos.

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Este episodio se registró el último lunes y de acuerdo al reporte del espacio televisivo los dos artistas permanecieron estacionados frente al inmueble de George ante de que este, cerca de la medianoche, ingresara.

Magaly recuerda que Magdyel Ugaz ve a Sergio George como un "abuelo"

La 'Urraca' también recordó que Ugaz había intentado poner distancia con los rumores de una posible relación con Sergio George al referirse al productor en términos que la conductora leyó como un "abuelo".

Y es que la actriz peruana había dicho que las canciones del productor musical "han sido parte de mi niñez". Pese a dicha declaración pública, las imágenes del pasado lunes dejaron en evidencia que el acercamiento entre ambos continúa.

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Luego de que Sergio George y Magdyel Ugaz sean captados juntos en una salida nocturna en Miraflores, Magaly Medina cuestionó la falta de caballerosidad del productor musical debido a que quien pagó el estacionamiento del auto en que ambos artistas se transportaron fue la actriz peruana.

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