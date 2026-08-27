Gerard Piqué sufre IMPORTANTE pérdida familiar y su novia Clara Chía lo acompaña en el proceso

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario y exfutbolista Gerard Piqué se encuentra de luto tras el fallecimiento de una integrante de su núcleo familiar. La noticia fue difundida por medios españoles y ha generado muestras de solidaridad hacia el deportista, especialmente por su actual pareja, Clara Chía.

Gerard Piqué atraviesa difícil momento por una pérdida familiar importante

Por medio de una confirmación para el diario 'Mundo Deportivo', se ha dado a conocer sobre la pérdida de la madre de Joan Piqué y abuela de 102 años de la expareja de la cantante colombiana Shakira, Gerard Piqué.

El empresario fue acompañado por la joven ha acompañado a pareja Gerard Piqué y a sus padres en la despedida de Lina Rovira, abuela paterna del padre de los hijos de Shakira.

Asimismo, la presencia de Clara Chía en una serie de imágenes difundidas en las redes sociales ha llamado la atención al mostrar una sólida relación con la familia del exintegrante del equipo Barcelona.

Gerard Piqué y Clara Chía fueron vistos juntos en Barcelona tras despedir a Lina Rovira, abuela del exfutbolista. 🕊️🤍



Fotos por: Grosby Group pic.twitter.com/UHpHtvv4NZ — EstiloDF (@EstiloDF) August 26, 2026

De acuerdo con la información compartida por los medios internacionales, Lina Rovira era madre de Joan Piqué, padre del exfutbolista y una de las figuras más cercanas a Gerard durante su trayectoria personal y profesional. Su muerte representa una pérdida significativa para el entorno del dirigente deportivo, quien estaría atravesando estos días junto a sus seres queridos.

Abuela paterna de 102 años de Gerard Piqué falleció, según los medios españoles

La familia despidió a la mujer de 102 años en la localidad de Sant Guim de Freixenet, en la provincia de Lleida, España, donde se realizarían las ceremonias correspondientes tras su fallecimiento.

El anuncio se produce en un contexto en el que Piqué continúa desarrollando diferentes proyectos empresariales y personales tras su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, en esta ocasión, el exdefensor se encuentra ante un momento familiar marcado por el duelo.

Hasta el momento, la información difundida se ha centrado en comunicar el fallecimiento y los detalles relacionados con la despedida de Lina Rovira Monsant. Teniendo en cuenta ello, la familia se prepara para acompañarla en sus últimos momentos y rendirle homenaje.

Finalmente, la pérdida de la abuela paterna de Gerard Piqué representa un momento de luto para el exfutbolista y sus familiares, quienes afrontan la partida de Lina Rovira Monsant después de una vida que se extendió por más de un siglo y fue una pieza clave en la vida de su núcleo cercano.