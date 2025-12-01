Grupo de migrantes burla control de la PNP en la frontera con Chile e ingresan a territorio peruano

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de aproximadamente 30 migrantes burló el control fronterizo con Chile en Tacna, ingresando a la fuerza al territorio peruano ante la muy poca presencia policial en la zona y la ausencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar que, el Gobierno declaró en estado de emergencia los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos.

El hecho ocurrió al promediar el mediodía de este lunes 1 de diciembre, en medio una crisis que empezó a inicios de noviembre, cuando el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, anunciara que de llegar al poder - está en segunda vuelta - expulsaría a todos los extranjeros ilegales de manera inmediata.

Situación se sigue poniendo tensa

Nuestro equipo de Exitosa Tacna pudo ser testigo de como los agentes de la Policía Nacional del Perú intentaban impedir el paso de los transnacionales, en su mayoría de Venezuela, pero numéricamente era imposible que los detengan.

Cabe señalar que, los migrantes (quienes llevaban consigo a menores de edad) expresaron que su salida de Chile no era necesariamente para quedarse en el Perú, lo que buscan es llegar a sus países de origen y que "no tienen otra manera", que cruzar la frontera de nuestro país porque no tienen las condiciones para ir en avión.

La desesperación hizo que por momentos se armen conatos de enfrentamientos entre las autoridades locales y los ciudadanos extranjeros, tras superar algunos incidentes a la altura del Complejo Fronterizo Santa Rosa, lograron continuar con su camino, quedando evidenciada la vulnerabilidad de las fronteras peruanas.

Camioneros denuncian cobros de ingreso de migrantes

Debido a la tensión migratoria en país del sur, cientos de extranjeros vienen congregándose en Arica con la intención de cruzar a nuestro país; sin embargo, un hecho estaría por manchar -nuevamente- a la Policía Nacional, puesto que, según canal T13, acusa a los efectivos de permitir el ingreso irregular de extranjeros a cambio de dinero.

Los responsables de esta acusación son los camioneros que transitan por el sector, quienes señalaron que los efectivos les exigen hasta 100 dólares para hacer cruzar a los migrantes. La mayor prueba de ello es que todas las noches se observa cientos de ilegales en la frontera de los cuales queda un número menor al día siguiente.

"Cobran hasta 100 dólares para hacerlos pasar, no sé como, pero los hacían pasar. No sabemos por donde, si caminando, por lancha o por el cerro, pero hay una corrupción completa", indicó uno de los conductores.

La situación se pone cada vez más crítica, desde el Gobierno peruana aseveran que intensificarán el patrullaje policial - militar para proteger el territorio nacional de cualquier ingreso irregular de extranjeros.