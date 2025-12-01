Diputado electo chileno denuncia bloqueo a migrantes en ventanilla de control migratorio

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En medio del estado de emergencia declarado por Perú en la zona limítrofe, Chile cuestiona el funcionamiento del control fronterizo integrado. El diputado electo Jorge Díaz Ibarra denunció que cerca de 50 migrantes varados en la Línea de la Concordia se les estaría impidiendo acceder al control fronterizo chileno, lo que, según afirmó, constituye un incumplimiento del acuerdo bilateral.

La principal preocupación es que los migrantes no pueden llegar a la ventanilla de control fronterizo chileno en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, señaló Díaz Ibarra, atribuyendo la situación a restricciones impuestas por la autoridad peruana. Se les está impidiendo el acceso al control fronterizo chileno, incumpliendo el acuerdo internacional de un paso fronterizo integrado por parte de Perú, añadió.

El parlamentario también criticó la ausencia de funcionarios peruanos para verificar la situación de las personas varadas. "No veo que ningún funcionario de Perú se acerque a ellos para verificar su situación migratoria", afirmó, enfatizando que, sin esa verificación, las autoridades de ambos países no pueden definir los pasos a seguir.

Medidas legales y presencia militar

Respecto a posibles acciones chilenas, Díaz recordó que el país cuenta con mecanismos legales para regularizar salidas por pasos habilitados. El ordenamiento jurídico chileno contempla permisos temporales por 10 días para quienes ingresan irregularmente, pagando una multa, explicó, aunque advirtió que esto podría ser insuficiente debido al incumplimiento del control fronterizo por parte de Perú.

El diputado electo descartó la necesidad de declarar un nuevo estado de emergencia en Chile, señalando que la ley de infraestructura crítica ya permite la presencia militar en zonas fronterizas. Además, mencionó proyectos de ley recientes que buscan otorgar un rol permanente a las Fuerzas Armadas en la vigilancia fronteriza en tiempos de paz.

Migración ilegal y coordinación

El senador electo Rodolfo Carter Fernández abordó la crisis migratoria, calificándola como un problema político y humanitario que requiere coordinación internacional. "Acá hay un problema político real, la migración ilegal", afirmó, destacando que los impactos de la migración irregular afectan tanto a chilenos como a migrantes legales, y requieren soluciones conjuntas con países vecinos como Perú, Ecuador y Colombia.

Carter insistió en la importancia de ser claros con los migrantes sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente a Chile, subrayando la necesidad de un proceso ordenado y humano.

Las personas que están ilegales, si se van antes con sus cosas, podrán postular a ingresar nuevamente con los papeles al día, señaló.

Migrante venezolana denuncia condiciones inhumanas

Mientras tanto, migrantes venezolanos permanecen varados en la frontera peruana, denunciando condiciones inhumanas tras cinco días sin respuesta oficial. Entre ellos hay niños y mujeres recién operadas, sin acceso adecuado a agua, alimentos o saneamiento. "Ya no tenemos acceso a Chile, no tenemos acceso a Perú. Estamos en el limbo", relató una migrante.