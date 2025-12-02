Aumenta presencia policial y militar en frontera con Chile tras intento de ingreso forzado de migrantes en Tacna

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la irrupción de un grupo de migrantes no documentados en el centro de control fronterizo de Santa Rosa, donde intentaron burlar la seguridad e ingresar a territorio peruano por la frontera con Chile, el Gobierno dispuso el aumento de efectivos policiales y militares para reforzar la vigilancia.

50 efectivos en zona fronteriza

Este lunes 1 de diciembre, 30 migrantes irregulares burlaron la seguridad ante la escasa presencia de la PNP y ausencia de los miembros de las Fuerzas Armadas en la zona, pese a la declaratoria de emergencia en los distritos limítrofes de Palca, Tacna y La Yarada.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Un grupo de migrantes ingresó esta tarde de manera irregular a territorio peruano por el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, tras evadir la vigilancia policial.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐... pic.twitter.com/tLt8PQgXCd — Exitosa Noticias (@exitosape) December 1, 2025

Luego de darse a conocer esta situación, desde la línea de la Concordia entre Perú y Chile, Exitosa pudo observar el aumento de efectivos policiales a tempranas horas de la mañana del martes. Llegó un contingente de 30 policías más, sumando un total de 50 efectivos desplegados en el lugar.

Hasta el momento, la situación migratoria está bajo control. A partir del refuerzo policial y militar dispuesto por el Ejecutivo, no se ha registrado la presencia de migrantes en el lugar. Solo se han presenciado algunos medios de comunicación peruanos y chilenos.

En cuanto a la zona chilena de la frontera, se reporta la permanencia de dos a tres carabineros para regular el control de seguridad.

Migrantes irregulares burlaron seguridad de la frontera

El hecho ocurrió al promediar el mediodía de este lunes, en medio una crisis que empezó a inicios de noviembre, cuando el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, anunciara que de ser elegido mandatario el próximo 14 de diciembre, expulsaría a todos los extranjeros ilegales de manera inmediata.

Nuestro equipo de Exitosa Tacna pudo ser testigo de como los agentes de la Policía Nacional del Perú intentaban impedir el paso de los transnacionales, en su mayoría de Venezuela, pero numéricamente era imposible que los detengan.

La desesperación hizo que, por momentos, se armen conatos de enfrentamientos entre las autoridades locales y los ciudadanos extranjeros, tras superar algunos incidentes a la altura del Complejo Fronterizo Santa Rosa, lograron continuar con su camino, quedando evidenciada la vulnerabilidad de las fronteras peruanas.

Debido a la tensión migratoria, cientos de extranjeros vienen congregándose en Arica con la intención de cruzar a nuestro país; sin embargo, según canal T13, se acusa a los efectivos de permitir el ingreso irregular de extranjeros a cambio de dinero.

"Cobran hasta 100 dólares para hacerlos pasar, no sé como, pero los hacían pasar. No sabemos por donde, si caminando, por lancha o por el cerro, pero hay una corrupción completa", indicó uno de los conductores.

Este martes 2 de diciembre, aumentó la cantidad de efectivos de la PNP y las FF.AA. tras el intento de ingreso a la fuerza a territorio peruano por parte de un grupo de migrantes en el centro de control fronterizo de Santa Rosa, en Tacna.