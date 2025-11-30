Estado de emergencia en Tacna: Estas son las medidas del Gobierno que rigen en la frontera con Chile

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El último viernes 28 de noviembre el Gobierno decretó un estado de emergencia en Tacna, tras la crisis migratoria en Chile y la alerta de una masiva llegada de ciudadanos indocumentados. Por ello, el Ejecutivo puso en rigor una serie de medidas para controlar el orden, con restricciones para frenar la criminalidad y la migración irregular.

¿Qué medidas están vigentes?

Según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM, aprobado por el Consejo de Ministros, la coordinación policial es un de los puntos principales. Por ello, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna quedará permanentemente en sesión y se ha formado un Comando de Coordinación Operativa Unificada, liderado por la Región Policial de esta región.

Dentro de las primeras 24 horas de la declaratoria se debió conformar comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estos tiene la responsabilidad de organizar patrullajes operativos y compartir información, algunas de las cuales tendrá un carácter de reservado, según la Ley de Transparencia.

El Gobierno regional, municipios y otras entidades locales deben darle infraestructura y equipamiento al CCO. Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dispondrá de una plataforma unificada de datos para registrar el ingreso irregular, los operativos y las estadísticas de delitos.

La seguridad se reforzará con permanente patrullaje motorizado y el uso de drones por toda la zona fronteriza entre Perú y Chile, con intervenciones a los migrantes que crucen por zonas no autorizadas o restringidas. Además la Superintendencia Nacional de Migraciones trabajará en la detección y expulsión de extranjeros irregulares.

Mercados ilegales serán fiscalizados

Con el objetivos de frenar la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y el transporte informal, Osiptel, Sunat, Migraciones, Sutran, Senasa, el Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos locales, realizarán operaciones diarios en puntos de venta informales.

La PNP deberá comunicar a Osiptel cuando se incauten chips y celulares de dudosa procedencia para que sean bloqueados y registrar los vinculados a delitos. También el MP y el PJ ampliarán sus capacidades administrativas y presupuestarias en toda la región tacneña, promoviendo el uso de la plataforma de denuncias en línea.

Así, las medidas que el Gobierno estableció en Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, dentro de la provincia de Tacna, buscan frenar el ingreso de migrantes ilegales provenientes de la frontera con Chile. Esto de acuerdo al estado de emergencia establecido el pasado viernes 28 de noviembre.