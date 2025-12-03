Paolo Guerrero respondió a hincha que lo encaró en el duelo ante Sporting Cristal: "No hiciste nada"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal y Alianza Lima empataron 1-1 por la ida por los play off de la Liga 1 jugado en el Estadio Nacional en un encuentro lleno de emociones. Del lado de los celestes, Martín Távara anotó de penal el transitorio 1-0, mientras que Hernán Barcos convirtió el definitivo 1-1 tras haber ingresado en la segunda parte.

Paolo Guerrero encaró a hincha de Sporting Cristal

Justamente, el 'Pirata' ingresó al campo de juego en reemplazo de Paolo Guerrero quien al salir le dejó la cinta del capitán. El 'Depredador' saludó a Néstor Gorosito y luego de dirigió al banco de los suplentes donde protagonizaría un curioso incidente.

Mientras caminaba hacia su lugar, un hincha de Sporting Cristal le recriminó por su actuación en repetidas oportunidades. Incluso, el aficionado le dijo que durante el encuentro no había hecho nada lo cual fue atentamente escuchado por Paolo Guerrero.

En ese preciso momento, el delantero respondió haciendo el gesto de 2-1 en clara referencia al encuentro del Torneo Apertura el cual fue victoria para los íntimos por dicho marcador con un tanto suyo. Esto fue ratificado cuando hizo una seña de haber puesto el balón por arriba del arquero tal como fue su tanto en aquel partido.

Paolo Guerrero regala su camiseta a Pol Deportes

Además de las emociones que dejó el duelo ente Sporting Cristal y Alianza Lima, uno de los que más llamó la atención fue el joven Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, quien saltó a la fama en los últimos días tras haber narrado la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental.

El menor estuvo presente en el Estadio Nacional y tras el pitazo final recibió un gran detalle de parte de Paolo Guerrero. El 'Depredador' se le acercó y le regaló su camiseta además de dejarle unas emotivas palabras las cuales se vieron reflejadas en su rostro.

"La verdad fue un sueño tremendo. Paolo Guerrero es uno de los referentes de la selección peruana de fútbol. Aún recuerdo cuando jugó el Mundial con la selección peruana. Era mi sueño tener una camiseta de él, era mi sueño también conocerlo y ahora lo conocí en persona, un grande siempre", indicó a L1 Max.

En resumen, Paolo Guerrero le respondió con todo a un hincha de Sporting Cristal tras salir cambiando en el duelo de Alianza Lima por la ida de los play off de la Liga 1.