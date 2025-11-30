RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡A tener en cuenta!

Alerta en costa peruana: Vientos intensos generarán nubes de polvo y arena desde HOY 30 de noviembre

Desde hoy domingo 30 de noviembre, la velocidad del viento en la costa norte y sur aumentará a moderada intensidad y generará neblina y levantamiento de polvo. Conoce qué zonas afectará.

Senamhi advierte levantamiento y polvo y arena en la costa por fuertes vientos.
Senamhi advierte levantamiento y polvo y arena en la costa por fuertes vientos. (Difusión)

30/11/2025 / Exitosa Noticias

¡Costa peruana en alerta amarilla! Desde este domingo 30 de noviembre, la velocidad del viento en la costa sur y norte del país aumentará, generando un levantamiento de polvo y otros fenómenos. Descubre si te encuentras en las zonas afectadas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que este fenómeno climatológico se producirá desde hoy hasta mañana lunes 1 de diciembre a las 11:59 p.m, según el aviso meteorológico.

Domingo 30 de noviembre

Para este domingo 30 de noviembre, se esperan intensos vientos con velocidades cercanas a los 22 km/h en la costa sur, específicamente en las provincias de Camaná, Caravelí e Islay en el departamento de Arequipa.

En la costa de Ica, se prevén velocidades mayores: serán cercanas a los 35 km/h en las provincias de Nasca, Pisco e Ica.

Especialmente en las zonas cercanas al litoral, se advierte sobre una cobertura nubosa acompañada de llovizna dispersa, niebla y neblina, sobretodo durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Lunes 1 de diciembre

Para mañana lunes 1 de diciembre, las costas de Tumbes, Piura y Lambayeque presentarán fuertes vientos con velocidades próximas a los 32 km/h.

La costa sur también se verá fuertemente afectada en Ica, con vientos de 35 km/h y en menor medida en Arequipa, donde la velocidad se acercará a 22 km/h.

Recomendaciones de Indeci y Senamhi

Ante estos pronósticos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar trabajos de inspección técnica de seguridad a edificicaciones, con el fin de asegurar el diseño seguro y correcto de las infraestructuras.

Por otro lado, Indeci recomendó a la población asegurar los techos y largueros a las paredes y reforzar vidrios de las ventanas. También es importante permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento. En caso de contar con embarcaciones, se recomienda amarrarlas.

Para prevenir infecciones respiratorias y alérgicas, se aconseja el uso de ropa impermeable y de abrigo y el consumo de bebidas calientes.

La recomendación del Senamhi es mantenerse al pendiente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Los vientos en la costa norte y sur del Perú sufrirán un incremento que provocará levantamiento de polvo y arena, además de neblinas y lluvia dispersa.

