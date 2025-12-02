Chiclayo: Delincuente se ocultó en un buzón de telefonía para evadir a la policía tras intentar robar cables

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un escondite inesperado. La madrugada en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, fue escenario de un hecho insólito: un delincuente intentó evadir a las autoridades escondiéndose dentro de un buzón de telefonía. El joven, identificado como Mario Alexis Vela Tafur, de 23 años, fue hallado completamente empapado tras intentar sustraer cables en la vía pública.

El incidente comenzó alrededor de las 3:20 a.m., cuando los vecinos del parque Cajamarca, en la cuadra dos de la calle Virrey Toledo, notaron movimientos extraños. Una vecina observó que alguien manipulaba el interior de un buzón y decidió alertar de inmediato a serenazgo y policía. Según la jefa de la Unidad Zonal, Liliana Barrantes, la actitud vigilante de los residentes fue clave.

"A las tres y veinte de la mañana fuimos alertados por una vecina que un delincuente estaba pretendiendo llevarse cable de este buzón", relató.

La insistencia vecinal

Cuando los agentes llegaron, inicialmente no encontraron al sospechoso y estuvieron a punto de retirarse. Sin embargo, la insistencia de los vecinos, apoyados con sirenas y megáfonos, convenció a las autoridades de revisar nuevamente.

El sujeto sospechoso había forzado la tapa del buzón y la había recolocado, quedando completamente fuera de la vista de todos. Esa maniobra casi permitió que el operativo terminara sin resultados.

Descubrimiento en condiciones precarias

Al levantar la tapa por segunda vez, los agentes hallaron a Vela Tafur semi sumergido en agua contaminada dentro del compartimento subterráneo, de apenas un metro de profundidad.

Pese a las condiciones, el joven había realizado al menos ocho cortes en los cables utilizando un cúter, y aún tenía parte del material en sus manos al momento de ser descubierto.

"Completamente empapado, ni siquiera toma en cuenta que esto está altamente contaminado", subrayó Barrantes.

Captura y antecedentes

La intervención coordinada entre serenazgo y la Policía Nacional permitió detener al joven y trasladarlo a la comisaría de José Leonardo Ortiz. Según reportes vecinales, no sería la primera vez que intentaba sustraer cables en la zona, lo que refuerza la necesidad de mantener activa la vigilancia comunitaria.

El insólito escondite dentro de un buzón de telefonía terminó siendo inútil gracias a la persistencia de los vecinos y la respuesta de las autoridades. El caso envía un mensaje claro: la colaboración ciudadana es fundamental para enfrentar la delincuencia y evitar que hechos como este queden impunes.