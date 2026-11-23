23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias extremas continuarán en Piura durante los próximos tres días, según señaló el Senamhi. Tambogrande acumuló 134 milímetros de precipitación y Las Lomas registró 118,2 mm. Las tormentas eléctricas también afectaron distintas localidades, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Senamhi reporta lluvias extremas en Piura: estas son las zonas más afectadas

Las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas alcanzaron niveles extremos en diferentes puntos de la región. Según señaló Héctor Yauri, jefe de la Dirección Zonal 1 del Senamhi, Tambogrande registró 134 mm de lluvia, mientras que la estación Partidor, ubicada en Las Lomas, alcanzó 118,2 mm..

Otros sectores también presentaron importantes acumulados. En Blancos se reportaron 72 mm, mientras que Chulucanas registró entre 50 y 60 mm.. Estas precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas y se concentraron principalmente en la costa interior de la región.

Inundación en Piura.

Por el contrario, las localidades cercanas al litoral presentaron menores registros. La ciudad de Piura acumuló 4,5 mm., mientras que Talara, Paita y Sechura reportaron precipitaciones menores a los 10 milímetros.

Las lluvias también ocasionaron emergencias en distintos distritos. Tambogrande y Chulucanas registraron inundaciones en viviendas, calles y establecimientos educativos. Asimismo, se reportaron afectaciones en centros de salud y dificultades para el tránsito en sectores perjudicados por las precipitaciones.

¿Hasta cuándo continuarán las lluvias extremas en Piura?

El pronóstico del Senamhi señala que las precipitaciones continuarán durante los próximos tres días. De acuerdo con Yauri, el jueves 26 presenta una mayor probabilidad de lluvias importantes, por lo que las condiciones meteorológicas seguirán siendo monitoreadas en diferentes sectores de Piura.

El especialista también indicó que las tormentas podrían alcanzar una magnitud similar en la ciudad de Piura, pese a que las precipitaciones más intensas se concentraron inicialmente en localidades del interior. El comportamiento de las lluvias dependerá de las condiciones atmosféricas previstas para los siguientes días.

📣 #Pronóstico #Minam #Senamhi | En Tumbes y Piura se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. 🌧️ En la sierra sur, en tanto, se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/j1QMXhc8Ll — Senamhi (@Senamhiperu) November 23, 2026

Respecto al comportamiento de los ríos, el Senamhi informó que la estación hidrológica del puente Ñácara, en Chulucanas, registró un caudal máximo de 225 metros cúbicos por segundo. En el puente Cáceres, el promedio reportado fue de aproximadamente 340 metros cúbicos por segundo.

Yauri precisó que los valores registrados durante la medición no representaban un nivel de peligro para el río Piura. Sin embargo, los caudales podrían incrementarse mientras continúen las precipitaciones, por lo que el seguimiento hidrológico forma parte de la evaluación de las condiciones en la región.

Las lluvias extremas en Piura mantienen bajo atención a Tambogrande, Las Lomas y Chulucanas, localidades que registraron importantes acumulados. El Senamhi prevé nuevas precipitaciones hasta el jueves 26 de noviembre, con posibilidad de episodios de mayor intensidad durante esa jornada.