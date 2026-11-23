23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes 23 de noviembre dejó más de 20 personas heridas a la altura del kilómetro 110+900 de la Carretera Central, en el tramo Pasco-La Oroya, cerca del centro de poblado de Villa de Pasco.

Dinámica del siniestro y evacuación de pasajeros

De acuerdo con el reporte inicial de los agentes de tránsito de la comisaría de Colquijirca que acudieron al lugar, el siniestro se produjo alrededor de las 4:00 horas. En esa circunstancia, el conductor identificado como Alcides Adrián Moreno Callupe perdió el control del vehículo por motivos que son materia de investigación policial.

Tras salirse de la vía, la unidad impactó contra un poste de energía eléctrica, quedó enredado entre los cables del tendido y terminó volcada sobre la calzada con los ocupantes en su interior. La posición final del vehículo y su proximidad con el cableado representaron un riesgo mayor para quienes viajaban en el bus.

Luego del impacto, los pasajeros recibieron asistencia para salir de la unidad volcada; varios lograron evacuar por sus propios medios, mientras que otros fueron auxiliados y retirados del interior del vehículo. Posteriormente, los heridos fueron trasladados de inmediato hacia el hospital Daniel Alcides Carrión y a una clínica local.

Según los registros del cuaderno del servicio de Emergencia General, el ingreso de los pacientes vinculados a este siniestro ocurrió entre las 5:09 y las 5:49 horas. Los diagnósticos preliminares reportados para la mayoría de los afectados señalan contusiones, golpes y traumatismos, manteniéndose internados bajo evaluación médica.

Accidente en la Carretera Central.

Diligencias policiales e interrupción de servicios

Las investigaciones y pericias técnicas para determinar las circunstancias exactas del despiste quedaron a cargo de la Policía Nacional del Perú. Como parte del protocolo preventivo ante la presencia del bus entre los cables eléctricos, se dispuso el corte del fluido eléctrico con el fin de evitar un cortocircuito.

La suspensión del suministro eléctrico abarcó los sectores de Colquijirca y Villa de Pasco, generando afectación en el servicio local durante las primeras horas de la jornada. Asimismo, pobladores de la zona reportaron la falta de señal de telefonía celular en el área del incidente.

Los agentes desplegados en la vía realizaron las diligencias correspondientes en el punto del accidente, donde la unidad permaneció volcada sobre la pista tras el choque contra la estructura eléctrica. Las autoridades continuaron recopilando información sobre la evolución de los pacientes internados en los establecimientos de salud.

Hasta el cierre de esta nota, no se había precisado un parte médico definitivo adicional ni el restablecimiento total de los servicios afectados en la zona, mientras prosiguen las indagaciones oficiales.

En ese sentido, el accidente en Carretera Central movilizó a la Policía y a los servicios de emergencia tras el despiste y volcadura del bus en la jurisdicción de Pasco, dejando más de 20 heridos en atención médica y cortes en los servicios básicos del sector.