24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El periodista británico Gareth Gore, autor del libro de investigación Opus (2024), reveló detalles de la audiencia privada que mantuvo el pasado 16 de marzo de este 2026 en el Vaticano con el papa León XIV, a quien entregó un dosier con documentación sobre presuntos abusos de poder, espirituales y sexuales vinculados al Opus Dei.

"Voy a guardarlos bajo llave"

Según el relato difundido por Gore, el Pontífice le aseguró que conservaría personalmente los archivos bajo llave en su habitación porque, si se los entregaba a alguien de allí, simplemente desaparecerían.

De acuerdo con el testimonio del periodista, tras manifestar esa precaución sobre los documentos, León XIV señaló a su alrededor, en referencia a la organización, advirtiendo sobre el poder influyente que habría dentro de la propia institución para evitar responder ante este caso.

"Voy a guardarlos bajo llave en mi habitación porque, si se los entrego a alguien de aquí, simplemente desaparecerán. Ya sabes, esta gente es muy poderosa por aquí", habría dicho León XIV, según el periodista

Gore explicó que decidió hacer públicos estos pormenores tras ocho meses desde el encuentro al percibir que no se han producido avances concretos, aun cuando el propio Papa quiso en su momento que la reunión trascendiera públicamente y permitió el registro de cámaras vaticanas.

León XIV y Gareth Gore

Denuncias sobre la Obra, la causa en Argentina y el entorno eclesial

La documentación llevada por Gore reunía testimonios de exmiembros, materiales internos y antecedentes judiciales vinculados a denuncias sobre prácticas de control y abusos en el Opus Dei, incluida la causa en Argentina donde 43 mujeres denunciaron explotación laboral, servidumbre y trata de personas en instituciones ligadas a la organización.

Durante el caso, en 2024, fiscales solicitaron la indagatoria de cuatro exautoridades, mientras la entidad ha rechazado las acusaciones de explotación sistemática y ha creado una oficina de atención. El periodista también señaló que ofreció poner al Pontífice en contacto con entre 100 y 200 antiguos integrantes y exdirigentes sin haber recibido respuesta.

Aunque Gore sostiene que percibió una compasión genuina en León XIV y evita atribuirle falta de voluntad personal, afirma que existen resistencias dentro de la estructura eclesiástica que intentan frenar el abordaje de estos casos, y cuestiona que denunciantes del Opus Dei no fueran convocados a encuentros durante viajes papales como los realizados a España y Argentina.

A ello se suma que la revisión estatutaria y el encuadre jurídico de la prelatura iniciados bajo el pontificado de Francisco continúan pendientes de resolución definitiva, mientras la organización ha optado por no emitir valoraciones sobre el relato de Gore.

Las declaraciones vuelven a situar bajo escrutinio el manejo interno del Vaticano frente a las denuncias sobre el Opus Dei y las tensiones institucionales en torno a la transparencia y la investigación. A ocho meses de aquella audiencia, el alcance de las decisiones de León XIV sobre este expediente sigue siendo uno de los puntos más observados de su pontificado.