24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde las próximas horas se registrará un aumento en la temperatura nocturna en la costa y sierra del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura nocturna?

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático de hasta extrema intensidad (alerta roja) se registrará del miércoles 25 al sábado 28 de noviembre en algunas provincias de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 20 °C y 26 °C en la costa norte, de 17 °C y 24 °C en la costa central y valores de 16 °C a 20 °C en la costa sur. Así como, registros de temperaturas máximas entre 8°C y 16 °C en la sierra norte, entre 4 °C y 13 °C en la sierra central, y registros entre los 2 °C y 12 °C en la sierra sur.

Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h durante la tarde, así como precipitaciones, principalmente en el sector norte del país.

¿Cómo protegerse de los rayos UV durante el día?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.