24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, en Chile, declaró culpables a siete personas acusadas de provocar el megaincendio de febrero de 2024, que arrasó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando 138 fallecidos y miles de damnificados.

Siete acusados fueron declarados culpables

La resolución judicial alcanzó a Franco Pinto, Elías Salazar, José Atenas, Maximiliano Véliz, Ángel Barahona, José Jerez y Francisco Mondaca. Los siete fueron encontrados responsables de los delitos de incendio de bosques e incendio con resultado de muerte, además de asociación criminal.

En tanto, Matías Cordero y Claudio Gamboa fueron absueltos de todos los cargos. Tras conocerse el veredicto, el tribunal ordenó su libertad inmediata. Ambos integraban el grupo de nueve personas procesadas por su presunta participación en los incendios registrados en la región.

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso declaró culpables a siete de los nueve acusados por el megaincendio de febrero de 2024, que dejó 138 fallecidos en la región. Los otros dos imputados fueron absueltos. La lectura de sentencia quedó fijada para el 18 de diciembre. 🎥©AgenciaUno/Oscar Guerra — AgenciaUno (@agenciaunochile) November 24, 2026

Según el medio chileno Cooperativa, el tribunal acreditó la existencia de una organización criminal dedicada a provocar siniestros forestales. La investigación estableció que sus integrantes aprovechaban sus conocimientos y experiencia en labores de emergencia para participar luego en las operaciones de extinción.

La Fiscalía sostuvo que los acusados buscaban generar incendios para conseguir intervenciones de los equipos de emergencia y obtener beneficios económicos mediante el pago de horas extraordinarias. Entre los procesados había exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), voluntarios de Bomberos y un exoperador de Senapred.

Así ocurrió el megaincendio de Valparaíso

La tragedia comenzó el 2 de febrero del 2024, cuando varios incendios forestales aparecieron simultáneamente cerca de Viña del Mar, en Chile. Las altas temperaturas y fuertes vientos facilitaron la expansión del fuego hacia zonas pobladas, dejando viviendas destruidas y numerosas familias afectadas.

Las llamas alcanzaron distintas localidades de la región de Valparaíso, entre ellas Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El megaincendio provocó una de las mayores tragedias recientes del país, con un saldo de 138 personas fallecidas y miles de damnificados.

Las investigaciones fiscales concluyeron que los incendios fueron provocados intencionalmente. Según la acusación, los responsables habrían utilizado elementos artesanales para iniciar varios focos y generar emergencias, con la intención de participar posteriormente en las labores destinadas a controlar las llamas.

Tras evaluar las pruebas y la participación de los nueve acusados, el tribunal declaró culpables a siete personas y absolvió a las otras dos. La Fiscalía había solicitado cadena perpetua para los responsables, aunque las penas individuales todavía están pendientes de confirmación.

La lectura de la sentencia definitiva fue programada para el viernes 18 de diciembre. Durante esa audiencia se conocerán los años de prisión que deberán cumplir los siete condenados por los incendios forestales, incluido el megaincendio que dejó 138 víctimas mortales.