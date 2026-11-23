23/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, adelantó este lunes 23 de noviembre en Exitosa que, como parte de la firma de la adenda del contrato de Cálidda, a inicios del 2027, cerca de mil familias cusqueñas podrán acceder al servicio de gas natural.

Como recuerda, esta mañana fue firmado el dispositivo en la sede del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y según lo señalado por el titular del sector, Guillermo Shinno, el hidrocarburo llegará a 300 000 hogares de 15 ciudades ubicadas en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali.

Proyecto se haría realidad a inicios del 2027

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", la autoridad regional del Cusco sostuvo que en la "Ciudad Imperial" se están licitando 997 acometidas domiciliarias, las cuales no deben ejecutarse, después de licitadas, en más de 25 días.

En esa línea, anunció que en enero de 2027, las cerca de 1 000 viviendas podrían tener gas natural; no obstante, esto dependerá de las condiciones climáticas y de los efectos del fenómeno El Niño.

"Tú vas a ver el primer mes de enero, 1 000 viviendas con gas domiciliarios, en el caso del Cusco. Y así, va a depender de Cálidda, cómo amplía y llega efectivamente, yo voy a hablar por San Jerónimo, en donde nosotros sí tenemos ahí toda la documentación y tramitología superada", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En comunicación con Exitosa, Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, sostuvo que en su región se está licitando 997 acometidas domiciliarias que según avizoró que estas no deben ejecutarse, después de licitadas, en más de 25 días. Por lo tanto, indicó que en enero de 2027, mil viviendas podrían tener gas domiciliario, pero dependerá de las condiciones climáticas y el fenómeno El Niño. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 24, 2026

Asimismo, agregó que, Cálidda se hará cargo de la instalación del gas natural en 33 000 viviendas y que a la fecha, el Gore tiene un acuerdo con el MINEM, el cual señala que las 13 capitales provinciales cusqueñas, más los distritos de Pichari y Kimbiri, ubicados el VRAEM, deben contar con el servicio.

(Noticia en desarrollo...)