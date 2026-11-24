24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El flamante campeón del Torneo Clausura, Sport Huancayo, empieza a pensar en la temporada 2027, donde además de la Liga1 disputará la Copa Libertadores. Por ello, este martes 24 de noviembre anunció la incorporación de Marcos Lliuya, el veterano volante que pasó por sus filas y estuvo nueve años seguidos en el club.

Vuelve el 'hijo pródigo'

A través de sus redes sociales, la institución huancaína dio a conocer del retorno del centrocampista de 34 años, que llegó al 'rojo matador' proveniente de la Copa Perú en 2015. Permaneció hasta el 2024, cuando no le renovaron su contrato y por ende, separaron sus caminos.

"¡Regresa uno de los nuestros! Marcos Lliuya vuelve a Sport Huancayo para escribir nuevas páginas juntos. ¡Bienvenido a casa, Marcos! La historia continúa.", reza la publicación de Sport Huancayo en sus canales oficiales.

¡𝐑𝐄𝐆𝐑𝐄𝐒𝐀 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒! ⚽ Marcos Lliuya vuelve a Sport Huancayo para escribir nuevas páginas juntos. ¡Bienvenido a casa, Marcos! La historia continúa. ❤️ https://t.co/fxaPrfDeNc — Club Sport Huancayo (@clubshuancayo) November 24, 2026

Cabe precisar que las últimas dos temporadas el habilidoso volante no ha tenido suerte con las decisiones tomadas y se fue al descenso de forma consecutiva. En la campaña 2025, tras salir de Huancayo, firmó por Alianza Universidad de Huánuco, cuadro que terminó perdiendo la categoría al acabar penúltimo en la tabla general.

En el presente curso firmó por UTC de Cajamarca, cuadro que desde el 2013 tuvo permanencia constante en la Primera División, sin embargo, la mala gestión lo tuvo en la zona baja gran parte del año. Acabó en último lugar del acumulado y con varias fechas de anticipación perdió la categoría para disputar la Liga2 en 2027.

Números de Marcos Lliuya con Huancayo

Desde su llegada para el Descentralizado 2015, el futbolista nacido en Chincha en 1992 jugó hasta el 2024 un total de 349 partidos, anotando 15 goles y dando 63 asistencias. Mientras estuvo en este equipo, logró disputar en varias oportunidades torneos internacionales, gracias a los buenos resultados que obtenía el conjunto juniense.

Entre 2016 y 2021 junto al 'rojo matado' disputó la Copa Sudamericana de forma consecutiva, en una ocasión alcanzando los octavos de final y en otra la fase de grupos. La Copa Libertadores también figura dentro de su trayectoria, con la primera ronda ante Nacional de Paraguay en 2023 que no pudo ser superada.

Marcos Lliuya volverá a vestir la camiseta de Sport Huancayo en la temporada 2027, en la que además de la Liga1, el cuadro de Richard Pellejero disputará la Copa Libertadores por tercera ocasión en su historia. Es el primer fichaje confirmado del campeón del Torneo Clausura.