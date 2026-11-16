16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Luis Sánchez Corrales, exjefe de Gabinete del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció sobre las actas siniestradas en la región Piura en el distrito de San Juan de Bigote en las ERM 2026. Según indicó dichos materiales electorales que el órgano plantea recontar, fueron rotos por los mismos pobladores.

Video evidenciaría el hecho

De acuerdo con el exfuncionario, hay un video en el que se aprecia a personas ingresando a un centro educativo en esta jurisdicción y destruyendo las actas. Precisó que las aulas fueron abandonadas por los miembros de mesa, por temor, así como del JNE y de la ONPE.

"Las aulas que fueron mesas de sufragio horas antes, fueron abandonadas. Los miembros de mesa se retiraron para proteger su identidad, lo mismo que el personal del JNE y de la ONPE. Y ante la ausencia de personal que lo custodiara, ingresaron ciudadanos a romper las cédulas", manifestó.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En diálogo con Exitosa, Luis Sánchez Corrales, exjefe de Gabinete del JNE, se pronunció sobre las actas siniestradas en el distrito de San Juan de Bigote, en Piura. Según indicó, dichos materiales fueron rotos por los mismos pobladores. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Precisó que este hecho puede alcanzar a la justicia penal, porque ya no se trata solo de un tema electoral. Indicó que poco después de la medianoche arribó un fiscal, convocado por las autoridades electorales y levantó un acta y acopió el material dañado y ante ello el Jurado de Morropón indicó que ante la falta de cadena de custodia, no procedía el reconteo.

"Lo reconoce el mismo personal de fiscalización del JNE en esa localidad, el mismo personal de la ONPE en la oficina desconcentrada. Por lo tanto, el material que se encontró podía ser objeto de recuento porque eran cédulas rotas, material en blanco", puntualizó.

Audiencia de recuento de votos

El pleno del JNE resolvió que este martes 17 de noviembre se realice la audiencia de recuento de votos en 23 mesas de sufragio en San Juan de Bigote. Tras declararse fundada unas apelaciones contra dos resoluciones del JEE de Morropón que declaraba su nulidad, lo que quedó sin efecto.

Al respecto, Sánchez Corrales manifestó que en este proceso de acuerdo a cómo se desarrolle, se podría ver otro delito como el prevaricato de hecho. Precisó que esto se da ante una resolución con hechos falsos, pruebas inexistentes o alteradas, esto último ocurriría en este caso puntual.

Frente a la audiencia de recuento de votos en el distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropón, en Piura, el exjefe de Gabinete del JNE, Luis Sánchez Corrales, indicó que ciudadanos habrían sido los que destruyeron material electoral y que podrían ser sometidos a un proceso penal.