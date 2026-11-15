Gran expectativa en Pucallpa por la llegada del papa León XIV para la misa en La Videnita

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una creciente y desbordante expectativa se vive en las calles de Pucallpa ante la llegada del papa León XIV, quien pasada las 13:23 horas partió del aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco con rumbo a la región amazónica.

Movilización masiva y fervor en las principales vías de Pucallpa

Las principales avenidas y arterias viales de la ciudad de Pucallpa experimentan un desplazamiento masivo de ciudadanos y delegaciones provenientes de diferentes provincias de la región Ucayali. La presencia de fieles apostados a lo largo de las rutas oficiales refleja la profunda devoción y el anhelo de presenciar de cerca el paso de la caravana papal en este acontecimiento histórico para la Amazonía peruana.

Las brigadas de seguridad, personal policial y equipos de voluntarios trabajan de manera articulada para mantener despejadas las vías de tránsito rápido. Estas acciones logísticas buscan prevenir congestiones vehiculares y asegurar que las ambulancias y los vehículos oficiales operen con total fluidez ante cualquier eventualidad durante la jornada festiva.

A pesar de las altas temperaturas registradas en la zona, que alcanzan los 33 grados Celsius y un intenso calor característico de la selva, el ánimo de la población no decae. Los cánticos religiosos, pancartas de bienvenida y banderas papales adornan los frontis de viviendas y negocios locales, transformando el paisaje urbano en una fiesta de fe.

Las comunidades nativas y asociaciones parroquiales han preparado diversas muestras culturales y artísticas para saludar al sucesor de Pedro a su arribo. Estas expresiones tradicionales buscan visibilizar la riqueza de la identidad amazónica y su comunión con la doctrina social de la Iglesia católica en defensa de la Amazonía.

#EnVivo Ni el intenso calor detiene la alegría de Pucallpa. Con una colorida representación de danzas tradicionales, Yarinacocha recibe al papa León XIV. Aunque la temperatura alcanza los 34 °C y la sensación térmica llega a los 42 °C, cientos de fieles permanecen expectantes. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 November 15, 2026

Dispositivos logísticos y recomendaciones para los asistentes a La Videnita

La organización de la visita papal ha establecido estrictos protocolos de ingreso a la Villa Deportiva Regional Ucayali con el propósito de agilizar el acceso de los feligreses. Se recomienda a la ciudadanía acudir con varias horas de anticipación portando su documento de identidad y las indicaciones de su respectivo cuadrante asignado en las puertas habilitadas.

Asimismo, los organizadores han dispuesto puntos de hidratación estratégicos a lo largo del perímetro del recinto deportivo y en las rutas de acceso peatonal. Esta medida resulta indispensable para salvaguardar la salud y el bienestar de los miles de asistentes frente a las condiciones climáticas propias de la región oriental del país.

La llegada de los peregrinos continúa intensificándose conforme se acerca la hora central de la eucaristía en La Videnita, consolidando a Pucallpa como el epicentro de la espiritualidad y la atención pastoral hacia los pueblos originarios del continente.

En ese sentido, el papa León XIV ha destacado la importancia de acoger y defender la dignidad de las comunidades indígenas, recordando que el cuidado de la Amazonía es un compromiso ineludible para toda la humanidad.