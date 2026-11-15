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Gran expectativa en Pucallpa por la llegada del papa León XIV para la misa en La Videnita

Con un gran despliegue de seguridad y un desbordante entusiasmo entre los fieles, la ciudad de Pucallpa se prepara para recibir al papa León XIV, quien presidirá encuentros claves con los pueblos originarios.

El santo padre presidirá la misa en La Videnita.
El santo padre presidirá la misa en La Videnita. (Difusión)

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 15/11/2026

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Una creciente y desbordante expectativa se vive en las calles de Pucallpa ante la llegada del papa León XIV, quien pasada las 13:23 horas partió del aeropuerto internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco con rumbo a la región amazónica.

Movilización masiva y fervor en las principales vías de Pucallpa

Las principales avenidas y arterias viales de la ciudad de Pucallpa experimentan un desplazamiento masivo de ciudadanos y delegaciones provenientes de diferentes provincias de la región Ucayali. La presencia de fieles apostados a lo largo de las rutas oficiales refleja la profunda devoción y el anhelo de presenciar de cerca el paso de la caravana papal en este acontecimiento histórico para la Amazonía peruana.

Las brigadas de seguridad, personal policial y equipos de voluntarios trabajan de manera articulada para mantener despejadas las vías de tránsito rápido. Estas acciones logísticas buscan prevenir congestiones vehiculares y asegurar que las ambulancias y los vehículos oficiales operen con total fluidez ante cualquier eventualidad durante la jornada festiva.

A pesar de las altas temperaturas registradas en la zona, que alcanzan los 33 grados Celsius y un intenso calor característico de la selva, el ánimo de la población no decae. Los cánticos religiosos, pancartas de bienvenida y banderas papales adornan los frontis de viviendas y negocios locales, transformando el paisaje urbano en una fiesta de fe.

Las comunidades nativas y asociaciones parroquiales han preparado diversas muestras culturales y artísticas para saludar al sucesor de Pedro a su arribo. Estas expresiones tradicionales buscan visibilizar la riqueza de la identidad amazónica y su comunión con la doctrina social de la Iglesia católica en defensa de la Amazonía.

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Dispositivos logísticos y recomendaciones para los asistentes a La Videnita

La organización de la visita papal ha establecido estrictos protocolos de ingreso a la Villa Deportiva Regional Ucayali con el propósito de agilizar el acceso de los feligreses. Se recomienda a la ciudadanía acudir con varias horas de anticipación portando su documento de identidad y las indicaciones de su respectivo cuadrante asignado en las puertas habilitadas.

Asimismo, los organizadores han dispuesto puntos de hidratación estratégicos a lo largo del perímetro del recinto deportivo y en las rutas de acceso peatonal. Esta medida resulta indispensable para salvaguardar la salud y el bienestar de los miles de asistentes frente a las condiciones climáticas propias de la región oriental del país.

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La llegada de los peregrinos continúa intensificándose conforme se acerca la hora central de la eucaristía en La Videnita, consolidando a Pucallpa como el epicentro de la espiritualidad y la atención pastoral hacia los pueblos originarios del continente.

En ese sentido, el papa León XIV ha destacado la importancia de acoger y defender la dignidad de las comunidades indígenas, recordando que el cuidado de la Amazonía es un compromiso ineludible para toda la humanidad.

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