ERM 2026: ¿Fuiste miembro de mesa en octubre? Revisa si volverás a cumplir esta función en diciembre

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE inició la publicación de las listas de miembros de mesa para la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el domingo 6 de diciembre. Los ciudadanos designados en julio deberán revisar si mantienen esta responsabilidad en las regiones convocadas a una nueva votación.

¿Quiénes volverán a ser miembros de mesa en diciembre?

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) difundieron las listas este domingo 15 de noviembre. Mediante las redes sociales precisaron que se trata de los mismos ciudadanos elegidos mediante sorteo el 24 de julio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Por ello, quienes fueron seleccionados para cumplir esta función el 4 de octubre volverán a integrar sus respectivas mesas en la segunda elección, siempre que correspondan a una de las circunscripciones convocadas. La medida evita realizar un nuevo sorteo para esta jornada electoral de diciembre.

#ONPEinforma | Hoy, 15 de noviembre, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) publican las listas de miembros de mesa que cumplirán esta función durante la Segunda Elección Regional 2026 del próximo 6 de diciembre. #SER2026 #ONPEenRegiones https://t.co/EYHbw9kE99 — ONPE (@ONPE_oficial) November 15, 2026

La Segunda Elección Regional se desarrollará en 15 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. En estas jurisdicciones se elegirán nuevamente gobernadores y vicegobernadores regionales para el periodo 2027-2030, según el calendario electoral.

La nueva votación fue convocada porque ninguna fórmula regional alcanzó al menos el 30 % de los votos válidos en los comicios del 4 de octubre. Por ese motivo, las agrupaciones que quedaron en los primeros lugares competirán nuevamente para definir a las autoridades regionales.

¿Cuándo será la capacitación de miembros de mesa?

De acuerdo con el calendario electoral, la jornada de capacitación de los miembros de mesa está programada para el domingo 29 de noviembre. Durante esta actividad, los ciudadanos recibirán orientación sobre las tareas que deberán cumplir antes, durante y después de la votación.

La ONPE también informó que trasladó material electoral para preparar a los distintos actores que participarán en la jornada. Entre los implementos figuran cartillas para electores, personeros y efectivos policiales, además de manuales de instrucción para miembros de mesa y otros materiales de apoyo operativo.

La lista de los miembros de mesa fue publicada.

Los ciudadanos convocados deben consultar las listas difundidas por la ODPE correspondiente a su jurisdicción y verificar sus datos como miembros titulares o suplentes. La publicación permite identificar quiénes deberán presentarse para cumplir las labores electorales durante la Segunda Elección Regional del 6 de diciembre.

La jornada electoral será el domingo 6 de diciembre, fecha en que los ciudadanos de las 15 regiones acudirán nuevamente a las urnas. La elección definirá a sus gobernadores y vicegobernadores, mientras los miembros de mesa cumplirán las funciones asignadas por la ONPE.