Pucallpa recibirá al papa León XIV con calor intenso y sensación térmica que superaría los 34 °C

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita del papa León XIV a Pucallpa se desarrollará bajo condiciones de calor intenso, con una temperatura máxima prevista de 32 °C y una sensación térmica igual o superior a 34 °C. La elevada humedad incrementará la percepción de calor durante las actividades programadas para la tarde.

Pronóstico para la jornada

De acuerdo con el Senamhi, la ciudad registrará un cielo mayormente nublado y temperaturas superiores a 30 °C durante la visita del pontífice. Otra proyección meteorológica difundida para Pucallpa ubicó el termómetro en 34 °C, con 30% de probabilidad de precipitaciones, 66% de humedad y vientos de ocho kilómetros por hora.

El tramo de mayores temperaturas se concentrará entre el mediodía y las 16:00 horas, cuando Pucallpa alcanzaría 32 °C. En ese mismo periodo, la radiación ultravioleta llegará a un índice de nueve, considerado muy alto.

Agenda del papa en Pucallpa

El papa León XIV llegará desde Cusco al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo alrededor de las 14:30 horas. Desde allí se trasladará para cumplir con las actividades previstas en la ciudad.

A las 15:00 horas, el pontífice encabezará un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao, frente a la laguna de Yarinacocha. Posteriormente, a las 16:45 horas, presidirá una misa y ofrecerá una homilía en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita.

Estrado instalado en la Villa Deportivo Regional de Ucayali

Recomendaciones para los fieles

Ante el escenario previsto, se recomendó a los fieles utilizar protector solar cada dos horas, sombreros de ala ancha o gorros para cubrir la cabeza y el rostro, además de mantener una adecuada hidratación durante la espera. También se sugirió llevar ponchos o prendas impermeables por la posibilidad de lluvia.

El uso de paraguas no estará permitido durante las actividades del papa León XIV. La programación en Pucallpa incluye el encuentro con representantes de los pueblos amazónicos en Puerto Callao y la misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, ambos actos desarrollados durante una tarde de altas temperaturas, humedad y radiación ultravioleta elevada.