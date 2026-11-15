Señor de los Milagros llegó a la Base Aérea Las Palmas para misa del Papa: este fue su recorrido

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La imagen del Señor de los Milagros llegó a la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, para participar en la celebración eucarística que presidirá el papa León XIV este lunes 16 de noviembre, durante su última jornada de visita apostólica al Perú.

La imagen del Señor de los Milagros llegó a Las Palmas

El Cristo Moreno realizó un traslado extraordinario desde la iglesia Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, y recorrió cinco distritos de la capital antes de ingresar al recinto militar.

La movilización estuvo a cargo de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y se desarrolló mediante el Nazareno Móvil, una plataforma especial de baja altura diseñada para transportar el anda por las principales vías limeñas y facilitar su desplazamiento por debajo de los puentes.

El recorrido comenzó a las 7:00 de la mañana con la salida de la imagen desde el santuario de Las Nazarenas. Posteriormente, a las 8:00 horas, inició su desplazamiento en el vehículo especial, con una llegada prevista alrededor de la 1:00 de la tarde por la puerta 3 de la Base Aérea Las Palmas.

Durante el trayecto, el Cristo de Pachacamilla pasó por Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. La visita tuvo un significado particular porque fue la primera vez que la venerada imagen recorrió los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo en este tipo de traslado.

¿Cuál fue el recorrido del Señor de los Milagros hasta Las Palmas?

Para llegar al recinto militar, la imagen siguió una extensa ruta que permitió a los devotos acompañar su desplazamiento desde distintos puntos de Lima. El recorrido comprendió las siguientes avenidas y calles:

Primer tramo: avenida Tacna, avenida Garcilaso de la Vega, avenida Bolivia, avenida Paseo de la República, avenida José Gálvez y jirón Manuel Segura.

avenida Tacna, avenida Garcilaso de la Vega, avenida Bolivia, avenida Paseo de la República, avenida José Gálvez y jirón Manuel Segura. Segundo tramo: avenida Prolongación Iquitos, avenida Javier Prado, avenida Rivera Navarrete, avenida Canaval y Moreyra, avenida República de Panamá y avenida Tomás Marsano.

avenida Prolongación Iquitos, avenida Javier Prado, avenida Rivera Navarrete, avenida Canaval y Moreyra, avenida República de Panamá y avenida Tomás Marsano. Tramo final: avenida Surco, avenida Paseo de la República y avenida Soto Bermejo, hasta llegar a la Base Aérea Las Palmas.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Una muestra de fe y devoción! La imagen del Señor de los Milagros inició su recorrido rumbo a la Base Aérea Las Palmas, donde estará presente en la misa de despedida del papa León XIV, programada para este 16 de noviembre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV realiza el rezo del Ángelus desde la Plaza Mayor de Cusco November 15, 2026

¿Para qué permanecerá el Cristo Moreno en Las Palmas?

La imagen acompañará la misa multitudinaria que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Su presencia representa uno de los encuentros religiosos más significativos de la despedida del pontífice del territorio peruano.

Los fieles que consiguieron entradas gratuitas mediante Ticketmaster podrán participar en esta celebración, mientras que la presencia del Señor de los Milagros permitirá reunir dos importantes símbolos de devoción católica en una misma ceremonia.

La llegada del Señor de los Milagros a Las Palmas marca un traslado especial para la religiosidad limeña. Después de recorrer cinco distritos y acercarse a miles de devotos, el Cristo Moreno quedó preparado para acompañar la misa que presidirá León XIV en su último día de visita al Perú.