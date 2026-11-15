Papa León XIV llegó a Pucallpa tras histórico paso por Cusco e inicia su agenda en la selva peruana

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de hacer una histórica serie de actividades en Cusco, el papa León XIV viajó inmediatamente al centro-oriente del Perú para continuar con su agenda en el penúltimo día de su recorrido en territorio Nacional, aterrizando finalmente en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, en la ciudad de Pucallpa (Ucayali).

Pucallpa recibe primera visita de un papa

De las piedras milenarias de Saqsayhuamán al verdor de la Amazonía, el santo padre llegó este domingo a la tierra colorada para iniciar una jornada pastoral centrada en las comunidades indígenas, los misioneros y la realidad ambiental de la selva peruana.

Al salir del avión que lo trasladó, el pontífice ofreció un saludo a los fieles que lo esperaban con una gran sonrisa. Allí, fue recibido por el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, senadores, niños de distintas parroquias, el monseñor Martín Quijano, entre otras autoridades.

#LeónXIVBienvenidoACasa



Papa León XIV ya se encuentra en la ciudad de Pucallpa.



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Su llegada marca la primera visita de un papa a Pucallpa y antecede a la primera misa pontificia celebrada en la Amazonía peruana.

Miles de fieles aguardan desde varias horas en los espacios habilitados para las actividades de una jornada que congregará a delegaciones indígenas y religiosas procedentes de diferentes zonas amazónicas, además de visitantes llegados de Brasil, Colombia y Argentina.

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