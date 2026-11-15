Papa León XIV: misa en Base Las Palmas reunirá tres grandes devociones católicas peruanas

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 16 de noviembre el papa León XIV realizará su último acto oficial en el país con la misa que oficiará en la Base Aérea Las Palmas en Surco. Para esta liturgia que espera reunir a más de un millón de fieles, tres de las devociones católicas peruanas estarán presentes en el altar.

Muestra de fe y tradición

Las imágenes que estarán en la celebración de la eucaristía son las de el Señor de los Milagros, la Virgen de Copacabana y Santo Toribio de Mogrovejo. Estas son una representación de la fe y tradición religiosa del Perú, que se alista con expectativa para participar de este rito.

El papa León XIV tuvo un encuentro con el 'Cristo moreno' el pasado jueves 12 cuando en su recorrido por la avenida Tacna rumbo a la Plaza de Armas realizó una parada en el Santuario de las Nazarenas. Allí, oró frente a la sagrada figura con recogimiento, dando evidencia de vínculo que tiene con esta advocación.

🙏💜 La imagen del Señor de los Milagros ya se encuentra en la base aérea Las Palmas, en Surco, donde este lunes 16, el papa León XIV celebrará una multitudinaria misa de despedida de su viaje apostólico al Perú. ✝️ El Cristo Moreno llegó después de las 13:00 horas a bordo del Nazareno Móvil, tras recorrer cinco distritos limeños: Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. Por primera vez, visitó Lince, San Isidro y Surquillo. — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 15, 2026

La imagen será llevada en el Nazareno Móvil hacia la Base Aérea de Las Palmas desde el templo donde reposa. Su travesía lo llevará por el Cercado de Lima, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y por último, Santiago de Surco, con cinco de estos distritos que lo recibirán por primera vez.

Las vías por donde pasará serán Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez, Manuel Segura, Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. Luego, ingresará a la av. Surco, seguirá por la auxiliar de la Vía Expresa Sur e ingresará al aeródromo por el jirón Soto Bermeo.

Virgen de Copacabana y Santo Toribio de Mogrovejo

La virgen de Copacabana saldrá desde su santuario en el distrito del Rímac y su salida tendrá un significado especial, debido a que lo hará por primera vez en 31 años. Con ello, podrá reencontrarse con sus devotos y acompañar al sumo pontífice durante la eucaristía.

El último y no menos importante será el de Santo Toribio de Mogrovejo, por quien el mismo vicario de Cristo ha expresado especial admiración. Al igual que Robert Prevost, no nació en el Perú, pero desarrolló su labor pastoral en nuestro país, especialmente en el norte.

La misa que el papa León XIV oficiará en la Base Aérea Las Palmas contará con la compañía de tres devociones católicas estarán presentes: el Señor de los Milagros, la Virgen de Copacabana y Santo Toribio de Mogrovejo.