21/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo sismo ha remecido al país, este sábado 21 de noviembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la tarde de hoy, sábado 21 de noviembre, más precisamente a las 12:03 a.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 5.0, con el punto de referencia a 30 km al noroeste de Junín.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 127 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 10.96 y -76.18, respectivamente.

INDECI reporta 4 regiones afectadas tras primer sismo de magnitud 6.7

Tras el sismo de magnitud 6.7 ocurrido esta noche del viernes en Junín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, presentó un primer balance de daños con reportes en Junín, Pasco, Huánuco y Lima.

En diálogo con Exitosa, el funcionario señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) registró daños en el primer piso del Hospital de Pichanaqui, el desprendimiento de una pared en una vivienda de esa localidad, afectaciones en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes en Chanchamayo y un corte de luz en San Luis de Shuaro.

En otras zonas del centro del país, el balance preliminar dio cuenta de daños en una iglesia de Tomayquichua, en la provincia de Ambo (Huánuco), así como interrupciones del servicio eléctrico en Chaupimarca (Pasco).

Además, el movimiento telúrico provocó caídas de rocas que restringieron el tránsito en la carretera Tarma-San Ramón y dificultaron la circulación en la ruta Lima-Huancayo, donde un vehículo quedó detenido sin lesionados y Provías movilizó maquinaria para despejar las vías.

Costa Verde, herida en Lima y llamado a la prevención

En Lima, el movimiento sísmico se sintió con intensidad y trajo consigo desprendimientos de rocas en la Costa Verde (a la altura de Miraflores), el derrumbe de pircas en Independencia y posibles afectaciones por verificar en viviendas de Mi Perú, en el Callao.

Asimismo, de acuerdo con la Municipalidad de Lima, prevencionistas auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas (Centro de Lima): una resultó herida por la caída de un fragmento de concreto y fue trasladada por el SAMU al Hospital Dos de Mayo, mientras que una joven gestante recibió atención por un cuadro de ansiedad.

🚨 | Nuestros prevencionistas auxiliaron a dos jóvenes en el jirón Andahuaylas: una de ellas resultó herida por el desprendimiento de un fragmento de concreto y fue trasladada por el SAMU al Hospital Dos de Mayo; asimismo, brindaron asistencia a una joven gestante que presentó un cuadro de ansiedad a consecuencia del sismo. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 21, 2026



El primer balance del Indeci confirma que el sismo en Junín dejó afectaciones materiales, cortes de servicios, restricciones viales y episodios puntuales sin pérdidas humanas ni heridos de gravedad. Con las evaluaciones del COEN y Defensa Civil aún en curso, el llamado oficial insiste en reforzar la prevención familiar antes de que ocurran nuevas emergencias.