21/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Sismo de magnitud 6.7 causa preocupación en la región Junín. El alcalde del distrito San Pedro de Cajas, Luis Alberto Vílchez Huaynate, en la provincia de Tarma, informó a Exitosa sobre los daños registrados en su jurisdicción y las consecuencias que dejó el fuerte movimiento telúrico, entre ellas varias viviendas afectadas.

Fuerte sismo dejó varias viviendas afectadas en San Pedro de Cajas

A las 7:09 p. m. del viernes 20 de noviembre, un fuerte sismo se registró en el país. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.7, con el punto de referencia a 30 kilómetros al noroeste de la región Junín.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el temblor tuvo una profundidad de 129 kilómetros, y se sintió en diversas provincias, entre ellas Ondores, Ulcumayo, Carhuamayo, y Tarma.

Para brindar un balance preliminar de los daños que se habrían registrado en esta última provincia, precisamente en el distrito de San Pedro de Cajas, el alcalde Luis Alberto Vílchez Huaynate, se comunicó con 'Exitosa'. Durante su declaración, informó que al menos 24 viviendas resultaron afectadas por el movimiento sísmico en su jurisdicción.

"Estamos a escasos 33 kilómetros del epicentro que ha sido la localidad de Ondores, se ha tenido un fuerte remezón en nuestro distrito, donde se han visto afectadas casas, en su mayoría de material rústico. Afectados hemos tenido 24 viviendas, damnificados hasta el momento no tenemos ningún reporte", expresó.

Reportan daños en viviendas en San Pedro de Cajas, en provincia de Tarma.

Alcalde de San Pedro de Cajas evalúa daños en el distrito

Asimismo, la autoridad edil informó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas por el fuerte remezón de la noche de ayer y por la réplica que se reportó al promediar las 12:03 a.m. de este sábado 21 de noviembre, con una magnitud de 5.0, con el punto de referencia a 30 km al noroeste de Junín.

Sin embargo, en las próximas horas volverán a realizar un nuevo recorrido por la localidad para verificar más zonas y brindar apoyo a los afectados. También hizo un llamado a los vecinos para no permanecer alrededor de las infraestructuras afectadas (por rajaduras en los muros) que han sufrido por el fuerte sismo de magnitud 6.7.

"Todavía están ahí, pero con las indicaciones de que no estén cerca en lo que ha sufrido el muro, rajaduras por la antigüedad y por el material rústico que son las casitas. Se les ha ido indicando que, por favor, traten de evitar estar cerca de estas infraestructuras afectadas", explicó el alcalde Luis Alberto Vílchez Huaynate.

Reporte del INDECI tras sismo en Junín

Por su parte, en diálogo con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), brindó detalles sobre los daños ocasionados por el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín, que dejó más de 120 viviendas afectadas y 15 personas lesionadas.

De acuerdo con Vásquez Guerrero, el movimiento telúrico fue percibido en la región central del país y ante ello, todos los sectores han trabajado de forma articulada conforme a los reportes que les ha llegado y que la información ha variado con las horas, aumentado el número de agraviados y daños materiales.

Mientras tanto, el alcalde de San Pedro de Cajas, Luis Alberto Vílchez Huaynate, en la provincia de Tarma, informó a Exitosa, que continúan pendientes de la situación en el distrito y de la evaluación de las viviendas que presentaron daños por el fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín en la noche del viernes 20 de noviembre.