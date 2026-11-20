20/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario, a partir del 24 de noviembre, el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes del departamento de Tumbes, con la finalidad de seguir haciéndole frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 153-2026-PCM, publicado este viernes 20 de noviembre, el Ejecutivo dispone que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Disposiciones adoptadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana

Durante la duración de lo dispuesto por el Gobierno peruano, continúa la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad, y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Es importante recordar que, el pasado 17 de noviembre, el Senado de la República aprobó con 47 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el pedido formulado por el Gobierno que amplía la medida de estado de excepción en las provincias de Zarumilla y Tumbes.

Para tener en cuenta:

Según el dispositivo, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú presentará al ministro del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el estado de emergencia.

Asimismo, dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del presente decreto supremo, se conforman el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comando Unificado PNP - FFAA contra el Crimen Organizado, así como los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

La implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo se financian con cargo al presupuesto institucional asignado a los pliegos involucrados.

Finalmente, el presente decreto supremo es refrendado por el encargado del Despacho Presidencial, Luis Galarrea Velarde, y los titulares del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Relaciones Exteriores y del Ambiente.