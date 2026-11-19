19/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo sismo ha remecido el país este jueves 19 de noviembre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la noche de hoy, jueves 19 de noviembre, exactamente las 8:18 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 3.5, con el punto de referencia a 9 kilómetros al suroeste de Sullana, con epicentro en el distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, región Piura.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0814 Fecha y Hora Local: 19/11/2026,20:18:09 Fecha y Hora UTC: 20/11/2026,01:18:09 Magnitud: 3.5 Profundidad: 36 km Latitud: -4.95 Longitud: -80.76 Intensidad: II Sullana Referencia: 9 km al SO de Sullana, Sullana - Piura https://t.co/RhLLpPoege — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 20, 2026

(Noticia en desarrollo...)