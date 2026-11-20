20/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fuerte oleaje registrado en Paracas, región Ica, provocó la inundación de la playa El Chaco y afectó a comerciantes y operadores turísticos. El ingreso del agua de mar alcanzó el bulevar, donde varias embarcaciones y muebles comerciales resultaron perjudicados por las condiciones marítimas.

El mar ingresó a la zona comercial y afectó embarcaciones

El avance del agua de mar llegó hasta los establecimientos ubicados en el bulevar de El Chaco. La situación obligó a los comerciantes a retirar rápidamente sus pertenencias para evitar mayores daños en sus negocios y espacios de atención turística.

Entre los bienes afectados se encuentran un catamarán y varios botes a pedal, utilizados para las actividades recreativas en la zona. Asimismo, los comerciantes tuvieron que sacar sombrillas, sillas y otros muebles que se encontraban cerca de la playa ante el ingreso del agua.

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Fuerte oleaje invade la playa El Chaco, en Paracas, e inunda parte del bulevar. Comercios y embarcaciones resultaron afectados por el ingreso del agua de mar.



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El fenómeno también perjudicó el desarrollo de las actividades turísticas. Los operadores que trabajan en esta zona tuvieron que suspender sus servicios marítimos debido a las condiciones del mar, mientras que los visitantes encontraron restricciones para realizar los recorridos programados hacia los principales atractivos de Paracas.

La Capitanía de Puerto dispuso bandera roja, medida que restringe las actividades marítimas ante el peligro que representan las condiciones del oleaje. Esta disposición alcanzó a las embarcaciones turísticas y a los servicios que habitualmente trasladan visitantes hacia las islas de la reserva.

Suspenden paseos turísticos por oleajes anómalos

La restricción también ocasionó la cancelación de los paseos hacia las islas Ballestas e Islas Blancas, dos de los destinos más visitados por quienes llegan a Paracas. Los operadores turísticos quedaron a la espera de que las autoridades permitan nuevamente las salidas cuando las condiciones marítimas sean favorables.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos provenientes del oeste y noroeste afectarían el litoral nacional entre el jueves 19 y el domingo 22 de noviembre.

El aviso marítimo señala que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual durante los episodios de mayor intensidad. También advierte que las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el oeste y noroeste podrían recibir un mayor impacto por estas condiciones.

El oleaje en playa El Chaco, Paracas, dejó embarcaciones y mobiliario comercial afectados, además de la suspensión de los paseos turísticos hacia las islas Ballestas e Islas Blancas. Las restricciones marítimas forman parte de las medidas aplicadas durante el periodo de oleajes anómalos.