20/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el sismo de magnitud 6.7 registrado en la región Junín, la noche de este viernes 20 de noviembre, el alcalde provincial, Elio Zevallos Meza, brindó un primer balance preliminar, descartando pérdidas humanas y personas heridas a consecuencia de la emergencia.

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el burgomaestre indicó que, tras el movimiento sísmico, se comunicó con las autoridades locales de los distritos que conforman la provincia de Junín, donde le reportaron que tampoco se registran daños materiales de consideración, a excepción del distrito de Óndores, donde se registran las caídas de algunos corrales.

Continúa el monitero en Junín tras fuerte sismo

El alcalde provincial de Junín precisó, además, que la Oficina de Defensa Civil, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), se encuentran monitoreando toda la jurisdicción, a fin de hallar afectaciones, principalmente en las instituciones del Estado, como los colegios de la ciudad.

Asimismo, destacó la serenidad de la población ante el fuerte sismo, lo que permitió que no se generan consecuencias fatales. "La población ha estado respondindo bastante tranquilo y felizmente, vuelvo a repetir, no se han reportado daños de consideración", mencionó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, el alcalde provincial de Junín, Elio Zevallos, brindó el balance tras el sismo de magnitud 6.7 registrado esta noche en la región Junín. Al respecto, informó que no se han reportado daños materiales ni personales ni en sus distritos, a excepción de la jurisdicción de Óndores. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también FUERTE SISMO remece el Perú, HOY, viernes 20 de noviembre: conoce la magnitud y epicentro, según el IGP November 21, 2026

Zevallos Meza precisó que, no se registran viviendas colapsadas, lo que ha permitido el retorno de los moradores a sus casas; sin embargo, señaló que se mantienen en alerta ante cualquier réplica que pueda presentarse con el pasar de las horas.

Bajo esta consideración, llamó a la calma a sus vecinos, recordando los simulacros multipeligros practicados en lo que va del año y sus recomendaciones, como, por ejemplo, mantener la calma y ubicarse en zonas seguras.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.