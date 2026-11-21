21/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto Público para el , que establece una asignación total de S/ 266 506 millones para financiar las actividades y obligaciones del Estado durante el próximo año. La propuesta recibió el respaldo de ambas cámaras legislativas y marca un nuevo capítulo en la aprobación de las cuentas públicas bajo el sistema bicameral.

En la Cámara de Diputados, el dictamen obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones. Mientras tanto, en el Senado consiguió 36 votos favorables, 14 en contra y tres abstenciones.

La aprobación comprende los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones públicas, la ejecución de inversiones y el cumplimiento de las obligaciones financieras del país. Asimismo, establece partidas específicas para intervenciones sociales y medidas orientadas a atender distintas necesidades de la población.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 266 mil millones?

De acuerdo con el texto aprobado, el Gobierno nacional recibirá S/ 165 604 millones para cubrir gastos corrientes, inversiones y servicio de la deuda. Por otro lado, los gobiernos regionales dispondrán de S/ 58 832 millones, mientras que los gobiernos locales contarán con S/ 42 069 millones.

En el ámbito social, la norma contempla hasta S/ 3 657 millones para financiar acciones relacionadas con el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano.

También se asignarán más de S/ 578,9 millones para combatir la violencia contra la mujer. De este monto, S/ 559,2 millones corresponderán a entidades del Gobierno nacional y S/ 19,7 millones serán destinados a gobiernos regionales y locales.

Dentro de este presupuesto, se incluyen S/ 291,5 millones para fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), encargado de atender los casos relacionados con la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá facultades para realizar modificaciones presupuestarias durante 2027, con el propósito de financiar intervenciones estratégicas. Entre ellas figuran la reactivación económica mediante inversiones y mantenimiento, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las Elecciones Municipales Complementarias y la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Aumentos para trabajadores y restricciones al gasto estatal

Otro de los puntos contemplados en la Ley de Presupuesto 2027 está relacionado con los trabajadores del sector público. El MEF podrá aprobar incrementos mensuales, desde el 1 de enero, para servidores de los regímenes laborales 276, 728, CAS, Servicio Civil, guardaparques y personal penitenciario.

Asimismo, se ratifica el otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/ 300 , además de una bonificación por escolaridad de hasta S/ 400.

Sin embargo, el documento también establece medidas de austeridad para las entidades estatales. Entre ellas figura la prohibición del pago de horas extras, un límite mensual de S/ 120 por equipo para servicios de telefonía móvil y restricciones para adquirir vehículos, salvo excepciones vinculadas a determinadas intervenciones o a la renovación de unidades con más de diez años de antigüedad. También se fijan límites para las contrataciones bajo el régimen CAS.

🇵🇪 ¡El Presupuesto Público 2027 fue aprobado! Tras un proceso de diálogo y consensos, el #PlenoDelCongreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen del PL 2, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027. Esta decisión establece la distribución de los recursos del Estado para atender las prioridades nacionales, reducir brechas, responder a las necesidades de millones de peruanos y fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño. — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 21, 2026

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