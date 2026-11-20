20/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El río Zarumilla volvió a desbordarse en Tumbes durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, tras el incremento de su caudal por las intensas lluvias. La inundación alcanzó nuevamente el asentamiento humano Puerto Perú y obligó a rescatar a 135 pobladores, trasladados a un albergue temporal.

Desborde del río Zarumilla afectó a 135 pobladores

El río Zarumilla alcanzó un caudal de 500 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del viernes. El incremento provocó una nueva inundación en Puerto Perú, distrito de Aguas Verdes, donde el agua ingresó a las viviendas y afectó a numerosas familias.

Los 135 pobladores rescatados fueron trasladados hasta Villa Primavera, donde se habilitó un albergue temporal con carpas para recibirlos. Las autoridades organizaron la atención de las familias evacuadas, mientras las Fuerzas Armadas participaron en las labores de traslado.

Liila Idrogo, coordinadora del COER de Tumbes, explicó que las lluvias registradas alrededor de las 4:00 a. m. elevaron el caudal del afluente. Las precipitaciones fueron reportadas en la estación Palmales durante la madrugada del viernes.

La funcionaria también informó que la fuerza del agua destruyó 30 metros del muro de contención en Aguas Verdes. Esta afectación dejó en riesgo a los sectores Tomás Arizola y Playa Sur, cuyos pobladores permanecen expuestos al avance del agua.

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Río Zarumilla en Tumbes se desbordó tras registrarse lluvias. Personas abandonaron sus viviendas del asentamiento humano Puerto Perú



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Autoridades atienden a damnificados y alertan sobre otros sectores en riesgo

Personal de la Red de Salud de Aguas Verdes llegó al albergue de Villa Primavera para identificar posibles casos de dengue, enfermedades diarreicas y problemas respiratorios. La atención estuvo dirigida principalmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Por su parte, representantes del Ministerio de la Mujer supervisaron la asistencia a las familias evacuadas. La entidad informó que los 135 damnificados reciben alimentos y agua mientras permanecen en el refugio temporal habilitado por las autoridades.

El incremento del caudal también puso en riesgo a los sectores Tomás Arizola y Playa Sur, en la provincia de Zarumilla. Sus pobladores quedaron expuestos tras la rotura de 30 metros del muro de contención en Aguas Verdes.

La emergencia también afecta al río Tumbes, que el viernes 20 de noviembre registró un caudal de 1,069 metros cúbicos por segundo, alcanzando el umbral de alerta roja. Las lluvias continúan afectando distintas localidades de la región.

El desborde del río Zarumilla en Tumbes dejó nuevamente inundado Puerto Perú y obligó a evacuar a 135 personas hacia Villa Primavera. La rotura del muro de contención y el riesgo para otros poblados mantienen la atención de las autoridades sobre la emergencia en Aguas Verdes