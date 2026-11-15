Periodista de Exitosa se emociona hasta las lágrimas por la visita del papa León XIV

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una periodista de Exitosa protagonizó un emotivo momento durante la programación en vivo al hablar sobre la visita del papa León XIV al Perú y compartir un testimonio personal sobre su fe católica. Visiblemente conmovida, la presentadora no pudo contener las lágrimas al recordar las dificultades que atravesó durante su juventud.

Conductora se quiebra durante programación en vivo

Durante su intervención, la periodista Cynthia García destacó la importancia de escuchar los testimonios de los fieles católicos, especialmente en el contexto de la visita apostólica del Santo Padre, que ha congregado a miles de creyentes en distintas regiones del país.

"El poder escuchar a los católicos dar un testimonio, porque todos tenemos un testimonio", expresó inicialmente, antes de quebrarse al reflexionar sobre su experiencia dentro de la Iglesia católica, una institución que, reconoció, también atraviesa diversas crisis.

En ese sentido, sostuvo que la llegada del papa León XIV representa una visita importante que los peruanos han recibido con mucho amor. Asimismo, la periodista recordó que durante su juventud atravesó momentos difíciles en los que no siempre se sintió comprendida, pero encontró en su fe una manera de afrontar esas situaciones.

"Cuando hemos sido jóvenes y hemos tenido estos impases de la vida, hemos podido aferrarnos a un Cristo vivo y ese Cristo vivo permanece en nosotros y nunca nos ha soltado", manifestó con la voz entrecortada.

La conductora también señaló que se siente bendecida por haber podido construir una vida. Ahora, desde su experiencia, considera que puede transmitir esos valores a sus hijos y demás integrantes de su familia.

"Cada paso que he dado tomada de la mano de Cristo he podido desarrollarme y he podido ir haciendo cada día una vida mejor", agregó durante su intervención.

Reflexionó sobre la situación que atraviesa el Perú

En otro momento de su testimonio, la presentadora hizo referencia a los problemas que enfrenta actualmente el país, especialmente la inseguridad ciudadana y los peligros a los que están expuestas las nuevas generaciones.

Al respecto, expresó su preocupación por el contexto que viven miles de familias peruanas y resaltó la importancia de mantener la esperanza frente a las dificultades.

"El Perú está en una crisis, estamos en la inseguridad, estamos en un ambiente peligroso para nuestras nuevas generaciones, pero si nosotros ponemos esa fe en Dios vamos a poder salir adelante", concluyó.

Finalmente, la periodista de Exitosa se quebró en uno de los momentos emotivos de la programación, al compartir una reflexión personal sobre la fe, la familia y la esperanza, en medio de la visita del papa León XIV al territorio peruano.