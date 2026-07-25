Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz y en distritos y provincias de Loreto: ¿Cuáles son los motivos?

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno prorroga el estado de emergencia en Pataz y zonas de Loreto. Conoce cuáles son los motivos de la ampliación y desde cuándo rigen las medidas oficializadas este sábado 25 de julio en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Ampliación de estado emergencia en Pataz: ¿Cuál es el motivo?

La inseguridad ciudadana y la criminalidad siguen siendo temas preocupantes a nivel nacional. En ese marco, el Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia en Pataz y Loretos, mediante dos decretos supremos.

Para entender mejor ambas disposiciones, es ideal desglosar cada una de ellas, empezando por la medida oficializada este 25 de julio en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. De acuerdo al Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, el Poder Ejecutivo precisa que la ampliación del estado de emergencia entrará en vigor el 4 de agosto del presente año por un periodo de 60 días.

El objetivo de esta prórroga es fortalecer las acciones que se ejecutan con el fin de neutralizar el accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas violentas que afectan la zona. Como parte de las medidas extraordinarias, el Ejecutivo dispone lo siguiente:

Inmovilización social obligatoria desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Control del orden interno: Las Fuerzas Armadas asumen el control con el apoyo de la Policía Nacional.

Prorrogan emergencia en Loreto: ¿Desde cuándo rige la medida?

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM, el Gobierno prorroga el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, así como en los distritos de Torres Causana y Napo, ubicados en la región Loreto. También se dispone que entre en vigencia desde el 4 de agosto por un plazo de 60 días.

Asimismo, se detalla que esta medida busca enfrentar el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, y reforzar el control migratorio y fronterizo. Para ello también se destaca que las FF. AA. mantendrán el control del orden interno con apoyo de la PNP para el logro de los objetivos previstos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Prorrogan estado de emergencia en Pataz y zonas de Loreto: Medidas a tomar.

Ten en cuenta que ambos decretos de las prórrogas llevan las firmas del presidente José María Balcázar, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los ministros de Estado correspondientes.

Con esta prórroga del estado de emergencia en Pataz y diversos distritos y provincias de Loreto, el Gobierno busca fortalecer su lucha contra la criminalidad y la minería ilegal para devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Asimismo, se busca fortalecer el control migratorio.