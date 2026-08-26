Té de jengibre con limón después de comer: conoce sus BENEFICIOS y por qué lo recomiendan

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El té de jengibre se ha convertido en una de las infusiones más populares para quienes buscan contemplar su alimentación con alternativas naturales. Conoce cuáles son los beneficios que ofrece y por qué recomiendan tomarlo después de comer.

Infusión que ayuda a cuidar tu salud: té de jengibre con limón

De acuerdo a expertos e investigaciones como la publicada en PCM (la base de datos de acceso directo del Instituto Nacional de Salud de EE. UU., NIH), el jengibre (kión) es usado para tratar diversas dolencias y afecciones, como migrañas, artritis, gingivitis, accidentes cerebrovasculares, úlceras, estreñimiento, diabetes y náuseas.

Si tomamos el jengibre con limón, aporta mucho más para el cuidado de tu salud, ya que este último insumo aporta tanto sabor, aroma, como vitamina C (ácido L-ascórbico) por cada 100 gramos, por lo que muchas personas acostumbran consumirla después de las comidas.

Además, se precisa que en esa mezcla en la infusión, el limón también es un aliado para el bienestar digestivo y se integra fácilmente en una rutina de bienestar.

Beneficios del té de jengibre con limón: ¿cuáles son?

Entre algunos beneficios que ofrece tomar el té de jengibre con limón después de cada comida están:

Propiedades antiinflamatorias: el jengibre es una raíz utilizada tradicionalmente por sus propiedades digestivas. Uno de sus principales componentes son los gingeroles, compuestos bioactivos a los que se atribuyen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, además de ayudar a mitigar dolores musculares o articulares.

el jengibre es una raíz utilizada tradicionalmente por sus propiedades digestivas. Uno de sus principales componentes son los gingeroles, compuestos bioactivos a los que se atribuyen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, además de ayudar a mitigar dolores musculares o articulares. Efecto hepatoprotector: un estudio bioquímico e histológico publicado en PMC demostró que el 6-gingerol, el 6-shogaol y el 6-paradol del jengibre, junto con los polifenoles del limón, contrarrestan la necrosis celular hepática inducida por tetracloruro de carbono (CCl₄), un hepatotóxico de alta toxicidad.

un estudio bioquímico e histológico publicado en PMC demostró que el 6-gingerol, el 6-shogaol y el 6-paradol del jengibre, junto con los polifenoles del limón, contrarrestan la necrosis celular hepática inducida por tetracloruro de carbono (CCl₄), un hepatotóxico de alta toxicidad. Alivia las náuseas : algunos estudios han demostrado que el té de jengibre se asocia con el alivio de las náuseas y los vómitos, incluso durante el embarazo y la quimioterapia.

: algunos estudios han demostrado que el té de jengibre se asocia con el alivio de las náuseas y los vómitos, incluso durante el embarazo y la quimioterapia. Mejora la inmunidad: combatir infecciones como resfriados y gripes es importante para mantener un estilo de vida saludable.

Té de jengibre con limón.

Ayuda a mejorar la digestión

Finalmente, de acuerdo con el médico argentino, Sebastián La Rosa, quien en su cuenta de YouTube brinda consejos sobre longevidad, nutrición y hábitos de vida, el jengibre puede ayudar a mejorar la microbiota, reparar una disbiosis, reducir la inflamación del cuerpo.

Para preparar esta infusión solo debes seguir los siguientes pasos:

Lava correctamente un pedazo de jengibre fresco (de hasta 4 centímetros). Corta finamente el jengibre en pequeñas rodajas o ráyalo. Coloca una olla a hervir junto con el jengibre rayado para que suelte sus propiedades. Déjalo ahí por 10 minutos. Apaga el fuego y deja reposar por 5 minutos y luego cuélalo. Sirve en una taza y agrega jugo de medio limón.

Aunque el té de jengibre con limón puede formar parte de una rutina saludable, su consumo debe ser moderado. Las personas con problemas digestivos, quienes toman determinados medicamentos o quienes presentan alguna condición de salud deberían consultar con un profesional antes de incorporarlo de manera frecuente a su dieta.