Vía férrea hacia Machu Picchu - Hidroeléctrica se encuentra restablecida, informó ministro de Turismo

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ministro de Comercio y Turismo Exterior, José Reyes, afirmó que el tramo de la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica ya se encuentra totalmente habilitada, tras los daños en la vía férrea ocurridos por los huaicos. Así, el titular del Mincetur indicó que se contó con un tránsito habitual durante las fechas de Semana Santa.

Tramo Machu Picchu - Hidroeléctica establecido

Los daños ocurridos en la ruta Hidroeléctrica - Aguas Calientes que suspendió el tránsito ya se encuentra operando con normalidad, así lo indicó para TV Perú el ministro de Comercio y Turismo Exterior (Mincetur), José Reyes.

Durante la Semana Santa se indicó que la vía férrea logró movilizar a los turistas de forma habitual contando así con una afluencia normal para el tramo Hidroeléctrica - Machu Picchu. Tal como precisó Reyes, los daños afectaron el tramo amazónico, no la principal vía: Ollantaytambo - Machu Picchu.

"En el caso de la vía férrea hemos tenido noticias de que en estos días se está efectuando nuevamente la afluencia normal para lo que es el tramo Hidroeléctrica - Machu Picchu", aseguró.

Además, el titular de la cartera indicó que junto con el Ministerio de Cultura y las municipalidades locales y regionales se continúan realizando gestiones para un mejor acceso a la ciudadela. Así, se indicó que se encuentran evaluando los problemas relacionados a la venta física de entradas y mejoras en la adquisición virtual.

Respecto a las reuniones multisectorial brindó aliento respecto a la regulación en la venta de entradas asegurando que se encontrarían soluciones pronto para "menguar algunos cuellos de botella" ocurridos durante los últimos años.

Por otro lado, informó que el ministerio proyectó más de 1 millón de viajes y más de 200 millones de dólares para el periodo de Semana Santa, cuyas cifras oficiales se darán a conocer en los próximos días.

Lluvias intensas en 65 provincias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante las siguientes 48 horas se ha emitido una alerta por lluvias de hasta moderada intensidad en 13 regiones, según el Aviso Meteorológico N°129.

El aviso va desde las desde las 00:00 horas de este lunes 6, hasta la 11:59 p. m. del martes 7 de abril en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.