Paolo Guerrero explota contra Universitario tras derrota de Alianza Lima en el clásico

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la derrota de Alianza Lima en el clásico ante Universitario, Paolo Guerrero no pudo contener su enojo y salió a criticar directamente la forma en que los cremas consiguieron el triunfo. Por su parte, Edison Flores respondió defendiendo la estrategia del equipo dirigido por el técnico Javier Rabanal.

Guerrero explota contra Universitario

Alianza Lima llegó al estadio Monumental con la esperanza de mantener su liderato, pero se topó con un Universitario sólido que logró imponerse 1-0. El clásico terminó con la frustración de los hinchas blanquiazules y, sobre todo, con el evidente enojo de Paolo Guerrero.

"Da bronca perder con un equipo así a base de pelotazos. Creo que no nos hicieron daño. Que nos hagan un gol sin peligro duele mucho"



Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lim



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En zona mixta, el delantero no escondió su indignación: "Fue un partido muy equilibrado y nos vamos con bronca de que nos hayan hecho ese gol. En realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro, pero toca seguir trabajando. Nos vamos con bronca de aquí porque hubiésemos podido tener un mejor partido hoy".

El 'Depredador' añadió un comentario directo sobre el estilo de juego del rival: "Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos; querían llegarnos y no nos hicieron daño, mientras nosotros tratábamos de jugar y encontrar a los hombres libres".

Edison Flores defiende a Universitario

No tardó en llegar la respuesta desde el lado crema. Edison Flores aseguró que la 'U' hizo un partido inteligente y supo controlar a Alianza Lima.

"Ganamos todas las divididas que teníamos que ganar en defensa y ellos no tuvieron ninguna opción de peligro. Teníamos todo controlado atrás y, en la ofensiva, tuvimos la opción de gol y la pudimos concretar", comentó el 'Orejas'.

Edison Flores defendió la estrategia de su equipo y destacó la efectividad en los momentos clave del clásico: "Nos jugamos todo, los tres puntos. Creo que no tuvieron ninguna opción de peligro, al último son ellos los que tiran pelotazos. Luego ganamos con una jugada gol de Alex y Martín que fue impresionante".

El 'Orejas' también habló sobre la importancia del triunfo en términos anímicos: "Es un envión anímico, es un partido, nada más de tres puntos, sí que nos acerca. Tenemos que luchar porque si no luchamos los próximos partidos, esto no sirve de nada", concluyó Edison Flores.

La derrota de Alianza Lima en el clásico dejó a Paolo Guerrero visiblemente frustrado y directo contra Universitario, mientras que Edison Flores defendió la estrategia y el juego del equipo crema, subrayando la importancia de cada detalle en estos encuentros.