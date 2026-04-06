Artemis II recupera el contacto con la Tierra e inicia su viaje de retorno al planeta

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La misión Artemis II vivió este lunes uno de sus momentos más tensos y, a la vez, más esperados. Tras permanecer incomunicada durante aproximadamente 40 minutos en la cara oculta de la Luna, la cápsula Orión reapareció y restableció contacto con el Centro de Control de Misión de la NASA en Houston. Con ello, la tripulación inicia oficialmente su retorno hacia la Tierra, luego de haber alcanzado la mayor distancia recorrida por seres humanos en la historia.

El silencio y el mensaje previo

El piloto de la misión, Victor Glover, había anticipado que el apagón sería un momento de tensión. Justo antes de perder la señal, compartió un mensaje que conmovió a millones de espectadores: "Nos vemos al otro lado". En su discurso, recordó que el viaje busca inspirar a la humanidad y, con un tono espiritual, habló del amor como el mayor misterio que une a la Tierra.

"A todos ustedes allá abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos", dijo, antes de que la nave quedara fuera de comunicación.

La tripulación de Artemis II acaba de completar el histórico paso por la cara oculta de la Luna y ha restablecido contacto con la Tierra.



¡Es oficial!

Por primera vez en la historia moderna, seres humanos han volado detrás de la Luna y han regresado.



Ahora... rumbo a casa.... pic.twitter.com/MUzcpdNk8u — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 6, 2026

La aproximación más cercana

Durante el sobrevuelo, Orión se situó a unas 6,545 kilómetros de la Luna, marcando su punto más cercano. Desde la perspectiva de la tripulación, el satélite llegó a verse del tamaño de un balón de baloncesto sostenido a la distancia de un brazo. Aproximadamente el 21% de la cara oculta estaba iluminada, ofreciendo una vista inédita para los astronautas.

Recorrido actual de la misión.

Regresan a casa

Al recuperar la señal, la astronauta Christina Koch expresó la emoción de volver a escuchar a la Tierra, subrayando que, aunque la humanidad seguirá explorando y construyendo naves, "siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros".

"Es tan bueno volver a escuchar a la Tierra. A Asia, África y Oceanía, estamos mirando de vuelta hacia ustedes. Los escuchamos. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna ahora mismo. Nosotros también los vemos"

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, felicitó a la tripulación y destacó que la misión será recordada como el momento en que la gente volvió a creer que Estados Unidos puede lograr lo casi imposible. Sin embargo, advirtió que "la misión no termina hasta que estén bajo paracaídas seguros, amerizando en el Pacífico", lo cual está previsto para el viernes por la noche.

La recuperación de contacto marca el inicio del retorno de Artemis II, pero también simboliza la resiliencia y la unión entre la tripulación y la humanidad que los acompaña desde la Tierra.

El silencio de 40 minutos quedará en la memoria como un instante de tensión y reflexión, mientras que el reencuentro con la voz terrestre reafirma que la exploración espacial es tanto un desafío científico como una experiencia profundamente humana.