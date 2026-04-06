Congreso cita a Premier Luis Arroyo para el 16 de abril por el voto de confianza del Gabinete

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó la convocatoria al Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, para que este jueves 16 de abril se presente ante el Pleno con el objetivo de sustentar las medidas de su gestión.

El documento, enviado bajo el rótulo de Oficio 159-2025-2026-ADP/PCR, confirma que la cita arrancará a las 10 a.m. en la sede legislativa. Este procedimiento responde estrictamente al mandato constitucional que obliga a los nuevos gabinetes a solicitar el respaldo parlamentario.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha convocado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, junto a su gabinete ministerial, a la sesión del Pleno que se realizará el jueves 16 de abril.



En dicha sesión, el Ejecutivo... pic.twitter.com/wnwL6HkJBA — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 6, 2026

Cumplimiento del mandato constitucional

La invitación fue dada por Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, en su calidad de presidente del Congreso, quien formalizó el llamado tras recibir una solicitud previa del Ejecutivo. En este encuentro, el parlamento escuchará la exposición y debatirá sobre los ejes estratégicos que marcarán el rumbo del país en los próximos meses.

El documento señala que la sesión se desarrollará según lo previsto en el Reglamento del Congreso, específicamente en los artículos 54, 55 y 82. En dicha jornada, los ministros deberán responder a las dudas de las diversas bancadas antes de proceder a la votación que decidirá si se otorga o no la confianza al equipo ministerial.

El oficio establece la importancia de una fecha donde se definirá la estabilidad política y la viabilidad de las reformas propuestas por el actual Premier, a su vez señala el interés por debatir sobre la política general del Gobierno.

"Escuchará su exposición sobre la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión", señala el documento.

Expectativas por el voto de confianza

La llegada del equipo de Arroyo Sánchez al Palacio Legislativo se da en virtud de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Este paso es fundamental para que el gabinete pueda ejecutar su presupuesto y planes de trabajo con total legitimidad, evitando así una parálisis en la administración pública.

"Me dirijo a usted para saludarlo e invitarlo, en compañía de los miembros de su Gabinete Ministerial, a la sesión que el Pleno del Congreso celebrará el jueves 16 de abril", indica explícitamente el texto oficial.

Este proceso de investidura es el último filtro para que el Premier Luis Arroyo consolide su liderazgo. La presentación de la política general del Gobierno ante el voto de confianza marcará un precedente sobre la relación que mantendrá el Poder Ejecutivo con el Legislativo durante este periodo.