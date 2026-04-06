Arequipa: Juez salva a recién nacido al ordenar transfusión sanguínea pese a negativa de padres religiosos

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un juez en Arequipa dictó una medida histórica durante la madrugada para proteger a un neonato de solo diez días. El menor, en estado crítico, recibió la autorización judicial inmediata para una transfusión de sangre, luego de que sus padres intentaran bloquear el procedimiento médico basándose en sus convicciones religiosas, poniendo en riesgo la supervivencia del pequeño en el hospital.

Estado de salud crítico en cuidados intensivos

El recién nacido, identificado con las iniciales D.N.CH.Q., se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Honorio Delgado Espinoza. Según la información proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el diagnóstico del bebé incluye complicaciones graves como peritonitis aguda, perforación intestinal, shock séptico y anemia severa, lo que hacía indispensable el uso de paquetes globulares.

Ante la gravedad del cuadro clínico, el Ministerio Público solicitó la intervención del Primer Juzgado de Familia de Paucarpata. El magistrado Nolam Talavera Zapana determinó que, aunque la libertad de culto es un derecho constitucional, este no puede estar por encima de la integridad física. El juez subrayó que la negativa de los progenitores, John CH. H. y Elsa Q.M., constituía una interrupción de un tratamiento médico vital.

El Interés Superior del Niño ante la justicia

Durante la diligencia, el magistrado enfatizó que los padres tienen el derecho de guiar la educación de sus hijos, pero tienen prohibido imponer creencias que dañen su salud. Según la fuente judicial, el magistrado precisó que "la libertad religiosa no es absoluta, ya que encuentra límites en otros derechos constitucionales esenciales, como el derecho a la salud y a la vida", priorizando así el bienestar del menor.

La notificación de la sentencia se realizó personalmente por el juez Talavera en el nosocomio durante las primeras horas del domingo. El magistrado advirtió a los padres sobre las posibles consecuencias penales por desacato si intentaban obstruir la labor de los médicos. Con esta resolución, el equipo de salud pudo proceder con la transfusión de sangre y plaquetas necesaria para estabilizar al recién nacido y evitar un desenlace fatal.

Esta intervención judicial garantiza que el Estado actúe como protector cuando los tutores legales toman decisiones que vulneran el derecho a la vida. Al autorizar la transfusión de sangre en el recién nacido, la justicia de Arequipa reafirma que el Interés Superior del Niño es la máxima prioridad legal, asegurando que el tratamiento médico para salvar la vida del bebé sea ejecutado sin más demoras por causas externas o dogmas familiares.