Tragedia en la Carretera Central: Exalcalde Hualhuas desapareció y su nuera e hijo fallecieron tras despiste de auto

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una tragedia se suscitó en la Carretera Central, en el marco del Viernes Santo, en el que el exalcalde distrital de Hualhuas desapareció y su nuera e hijo fallecieron tras el despiste y posterior volcadura del auto en el que viajaban de Lima a Huancayo.

Tragedia en la Carretera Central en Viernes Santo

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí (Lima), dejó como saldo dos personas fallecidas y la desaparición de otra que ha sido identificado como el exalcalde distrital de Hualhuas (Huancayo), Guillermo Lindo Rojas, de 98 años.

Cabe señalar que, el vehículo en el que se trasladaban se dirigía de Lima a Huancayo, un Toyota Yaris de color plata metálico, de placa AAH-476, se despistó a la altura del kilómetro 109 de la Carretera Central, en el sector de Chicla - Casapalca, cayendo al río Rímac, de acuerdo a información del parte policial.

La unidad móvil era conducida por el hijo del exburgomaestre, Gilber Julio Lindo Núñez (75), quien viajaba junto a su esposa, Esther Felicita Cosme Amar (71). Ambos fallecieron tras quedar atrapados entre los fierros del automóvil perdiendo así la vida en el lugar del accidente.

Por su parte, Lindo Rojas fue reportado como desaparecido.Según información preliminar de las autoridades, el exalcalde habría salido despedido del vehículo producto del fuerte impacto, siendo arrastrado por la corriente del río, lo que ha dificultado las labores de búsqueda.

Vale mencionar que, las causas exactas del siniestro no han sido determinadas, aunque este hecho vuelve a poner en evidencia los constantes riesgos de la Carretera Central, considerada una de las vías más peligrosas del país debido a su geografía y condiciones de tránsito.

Continúan trabajos para encontrar a ex autoridad edil

Tras el fatídico accidente en plena Carretera Central, Equipos de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Unidad de Salvamento Acuático de la Policía Nacional del Perú realizaron intensas labores para ubicar el paradero del desaparecido.

Ahora, este sábado 4 de abril, los mismos equipos especializados continúan con su trabajo de búsqueda haciendo uso de arneses así como equipos de seguridad para descender a zonas que se caracterizan por ser de difícil acceso a lo largo del cauce del río Rímac.

Es así que, durante la mañana del reciente Viernes Santo, el excalcalde Hualhuas se encuentra desaparecido y su nuera e hijo fallecieron luego de que se despistó y volcó el automóvil en el que viajaban de Lima a Huancayo.