Alerta sanitaria por brote de sarampión: Despliegan brigadas de vacunación tras aumento de casos en Puno

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Puno enfrenta un escenario delicado tras la confirmación de un brote agresivo de sarampión. Las autoridades sanitarias han declarado una alerta epidemiológica y desplegado brigadas de vacunación para reducir el riesgo de expansión de la enfermedad, que ya preocupa a la población por su alta capacidad de contagio, pasando de 2 a 8 casos en solo 3 días.

Escenarios de transmisión

El director regional de Salud (Diresa) de Puno, Emerson Aquino, explicó que la población se encuentra altamente susceptible. De acuerdo con los escenarios de brote, si no se interviene de manera inmediata con medidas activas de control, los casos podrían multiplicarse rápidamente: de los 8 actuales se pasaría a 45 en el primer ciclo de transmisión, y de allí a más de 250 en un segundo ciclo.

En contraste, un escenario de intervención con un barrido de vacunas permitiría contener la propagación: de los 8 casos iniciales se reduciría a 6, luego a 4 y así sucesivamente, mostrando un descenso sostenido.

Brigadas comienzan a desplazarse en la región para inmunizar a pacientes susceptibles.

Factores de riesgo

Aquino advirtió que las zonas de alta transitabilidad, como centros comerciales, espacios de comercio informal y áreas mineras, pueden incrementar el riesgo de contagio. Por ello, las brigadas de salud se desplegarán en lugares estratégicos a lo largo de la región para alcanzar a la mayor cantidad de población posible.

En paralelo, la Diresa confirmó que los estudiantes volverán con normalidad a sus clases, aunque se mantendrá una vigilancia epidemiológica por 21 días en la búsqueda de posibles nuevos casos. La coordinación con la Dirección Regional de Educación busca garantizar que la actividad escolar continúe sin interrupciones, pero bajo estrictos protocolos de monitoreo.

Un llamado a la población

Las autoridades recordaron que el barrido de vacunación permitirá reducir la población susceptible a la enfermedad. Se exhortó a las familias a revisar su esquema de vacunación y acudir a los centros de salud en caso de no contar con las dosis completas, tanto si se está sano como si se presentan síntomas.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños. La vacunación es la principal herramienta para evitar su propagación.

El brote en Puno es considerado controlable, siempre que se adopten las medidas de intervención ya mencionadas. La rápida acción del Minsa y la Diresa, junto con la participación activa de la población, serán determinantes para frenar la expansión del virus y proteger la salud pública en la región.