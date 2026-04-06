Elecciones 2026: Reniec amplía horarios hasta las 7:45 p.m. en ESTAS sedes previo al 12 de abril

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que algunas sedes a nivel nacional ampliarán sus horarios por su cercanía a las Elecciones Generales del 12 de abril.

Así, indicaron que atenderán hasta las 7:45 p.m. con el fin de atender las solicitudes de la ciudadanía respecto al recojo de DNI ante la presencia de largas colas.

Amplían horarios en Lima y estos departamentos

13 sedes de las Reniec contarán con horario extendido hasta las 7:45 p.m. con el fin de brindar atención a más ciudadanos que buscan realizar el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ello, debido a que se siguen registrando largas colas en diversas sedes a nivel nacional por su cercanía a las elecciones del 12 de abril. Ante tal problemática, la entidad ha ampliado su atención para cinco sedes en Lima y en 8 departamentos del Perú.

La medida se ampliará hasta el viernes 10 de abril, fecha cercana a las próximos comicios. Así, las agencias brindarán el servicio de atención al usuario durante 12 horas, desde las 7:45 a. m. a 7:45 p. m.

Conoce las sedes con horario extendido

Las sedes seleccionadas responden por la alta afluencia de usuarios, las cuales son:

Lima

Sede Independencia: Calle Los Andes Nº 486 Urb. Industrial Panamericana Norte)

Sede Miraflores: Av. Ernesto Diez Canseco N° 230)

Sede San Borja: Av. San Luis N° 1673 Urb. Jacaranda II)

Sede Chosica: Jr. Chucuito Nº 248).

Sede Lima: Av. Nicolás de Piérola 551, Lima,

OR Piura: Calle Leoncio Prado Nº 517

OR Loreto: Jirón Próspero Nº 201

OR Ayacucho: Jirón San Martin Nº 473, 475, 477 y 477A

OR Ica: Avenida San Martin N° 1366 Mz. M-02 Lt. 035. Urb. San Isidro

San Martín /OR Tarapoto: Jirón Jiménez Pimentel N° 280

OR Ucayali: Jirón 09 de Diciembre N° 378 y Tacna Nº 891 Mz. 07 Lt. Acumulado 1-B, independiente.

OR Cajamarca: Jirón Del Comercio Nº 633

La Libertad /OR Trujillo II: Avenida Víctor Larco N° 1096. Urb. Vista Alegr

Horarios Reniec hasta las 7:45 p.m.

La entidad indicó que la alta concurrencia se da por la realización de trámites como la demanda para obtener el DNI (electrónico, renovación y duplicado). También indican que es por la cercanía por los dos procesos electorales: las Elecciones Generales 2026, el 12 de abril, y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el 4 de octubre.