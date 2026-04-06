¡Icónico! El nuevo tráiler de "El diablo viste a la moda 2" sorprende al ritmo de Lady Gaga y Doechii

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El tráiler final de "El diablo viste a la moda 2" ya está aquí y ha paralizado las redes. Con el trío de oro conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, este nuevo adelanto no solo revela los secretos de la trama, sino que lanza el himno oficial de la secuela: 'Runway', una colaboración explosiva entre Lady Gaga y Doechii.

Bajo la dirección de David Frankel, la cinta calienta motores para un estreno que promete redefinir el estilo en la gran pantalla en menos de un mes.

La película llegará a los cines el viernes 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica, incluido Perú, se estrenará el jueves 30 de abril.

¿Qué muestra el nuevo tráiler?

El tráiler arranca con un golpe de nostalgia pura: Andy Sachs pisa nuevamente las oficinas de Runway. Pero esta vez no está sola; la acompaña Amari (Simone Ashley), la nueva mano derecha de la temible Miranda.

"Yo antes hacía tu trabajo", le lanza Andy mientras recorren pasillos blindados por racks de alta costura. El lujo vuelve a pantalla cuando mencionan el Fashion Week de París y piezas de archivo de Chanel, dejando claro que el glamour sigue intacto.

Sin embargo, el drama estalla cuando vemos a una Miranda Priestly acorralada por el mundo digital: memes virales y crisis de reputación ponen en jaque su imperio.

En uno de los momentos más reveladores, Andy se repite a sí misma: "Voy a lograr algo con este trabajo". Poco después, una amiga le lanza una sugerencia que podría cambiar el rumbo de la historia: "Podrías escribir un libro y exponer a Miranda Priestly"

Entre reuniones tensas y el regreso del sarcástico Nigel, surge la chispa del conflicto: ¿se atreverá Andy a escribir un libro para exponer a su exjefa? El cierre es magistral: Miranda, desde la frialdad de su auto, sentencia con su susurro letal: "Eso es todo".

¿Quiénes integran el elenco?

Meryl Streep como Miranda Priestly

como Miranda Priestly Anne Hathaway como Andrea Sachs

como Andrea Sachs Emily Blunt como Emily Charlton

como Emily Charlton Stanley Tucci como Nigel Kipling

como Nigel Kipling Tracie Thoms como Lily

como Lily Tibor Feldman como Irv Ravitz

como Irv Ravitz Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda

También participan Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom, Patrick Brammall y Sydney Sweeney.

Con un elenco que combina nostalgia y rostros frescos como Simone Ashley, esta secuela promete ser mucho más que un desfile de modas: es el enfrentamiento definitivo entre el legado de Miranda Priestly y la ambición de una nueva era digital.