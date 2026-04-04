Madre de Dios: Efectivo policial frustró asalto y abatió a dos delincuentes en la provincia de Tambopata

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un efectivo policial abatió a dos delincuentes que estaban por cometer un robo dentro de un colectivo en la carretera Santa Rosa - Puerto Carlos, en la provincia de Tambopata, Madre de Dios. Sujetos se encontraban armados con una escopeta y una pistola, por lo que el agente actuó de inmediato en defensa de los pasajeros.

Policía frustró asalto y abatió a dos delincuentes

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustró un asalto a mano armada y abatió a dos delincuentes tras enfrentarse a una banda criminal en la región Madre de Dios. Este hecho se suscitó la madrugada de ayer viernes 3 de abril alrededor de las 5 y 30 de la mañana en el distrito de Inambari, según información de la Región Policial Madre de Dios.

Mediante una nota de prensa, de la citada institución se indica que el Suboficial de Segunda PNP Deivis Quispe Cruz viajaba como pasajero en un colectivo para poder llegar a centro de labores, cuando de forma inesperada la unidad móvil fue interceptada por un grupo de sujetos armados.

Estos facinerosos portaban una escopeta sin número de serie, una pistola de marca baikal y cuatro cartuchos, frente a esta situación de eminente peligro el agente policial hizo el uso de su arma de reglamento con lo que logró a dos de ellos.

Además, estos malhechores tenían en su poder cinco dispositivos móviles y una laptop, que se presume que lo hayan podido sustraer durante el acto ilícito. Cabe señalar que, tras el tiroteo los otros cuatro integrantes de la organización criminal huyeron de manera inmediata.

Policía Nacional destaca valerosa acción de efectivo

Tras conocerse de este hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) resaltó la valentía y la oportuna intervención del suboficial Quispe Cruz así como también su profesionalismo, coraje y estricto apego a ley con lo que "logró enfrentar una situación de alto riesgo" con lo que logró proteger su vida y las del resto de pasajeros.

Además, señalaron que con la actitud mostrada, el efectivo demostró el compromiso "permanente" de las autoridades en la defensa de la ciudadanía y el mantenimiento del orden interno.

Como vemos, un valeroso suboficial de la Policía Nacional frustró un asalto a mano armada y abatió a dos delincuentes en medio de un robo a un colectivo en el que iba como pasajero. El hecho se registró en la carretera Santa Rosa - Puerto Carlos, en Madre de Dios.