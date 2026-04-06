Kelly Jaramillo pondrá su experiencia en el Congreso, aunque cree que será necesario generar consensos

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el tramo final por las Elecciones Generales, la candidata a diputada por Lima de "Primero la Gente", Kelly Jaramillo, planteó que su principal objetivo en el Congreso será poner en práctica su experiencia profesional en acciones concretas que beneficien a la población.

Durante una entrevista con Exitosa, la postulante enfatizó que su prioridad será aplicar sus conocimientos en el ámbito legal para responder a las demandas ciudadanas.

"Poner en práctica mi experiencia, mi expertise legal en favor de los ciudadanos, de los peruanos, de los votantes", expresó.

Enfoque en sectores clave

Jaramillo destacó que su agenda estará centrada en grupos que considera fundamentales para el desarrollo del país. En particular, mencionó a los emprendedores, las mujeres y los jóvenes como ejes de su labor legislativa.

Remarcó que estos sectores requieren políticas públicas específicas que impulsen oportunidades reales.

"Cumplir con mis propuestas que obviamente ya conocen, siempre en favor de los emprendedores, de las mujeres, de los jóvenes", sostuvo.

Para la candidata, el Congreso debe convertirse en un espacio que no solo legisle, sino que también promueva condiciones para el crecimiento económico y la inclusión social.

Un Congreso que trabaje bajo consensos

La candidata también advirtió que el nuevo Parlamento, compuesto por Cámara de Diputados y Senado, estará marcado por una alta fragmentación política. Ante este panorama, consideró que los consensos serán una herramienta indispensable.

En esa línea, indicó que la gobernabilidad dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos, mostrando apertura a trabajar con distintas bancadas en beneficio del país.

"Yo creo que se tiene que trabajar también bajo consensos, de todas maneras, va a ser un congreso con cámaras de diputados y senadores dividida, pero al fin y al cabo creo que hay partidos con los que se va a poder consensuar y llegar a acuerdos en favor de la población", expresó.

Jaramillo subrayó que, más allá de las diferencias ideológicas, el objetivo común debe ser responder a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, insistió en que el consenso no solo es deseable, sino necesario para lograr avances legislativos.

En un contexto político complejo, la candidata a diputada por Lima de "Primero la Gente", Kelly Jaramillo plantea una estrategia basada en experiencia técnica y apertura al diálogo.

Su propuesta apunta a un Congreso que priorice acuerdos y resultados, con el reto de convertir la fragmentación en una oportunidad para construir políticas en favor de la población.