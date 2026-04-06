Kelly Jaramillo busca ser un rostro nuevo en la política: "He decidido ponerme al servicio del país"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, la candidata a diputada por Lima de Primero la Gente, Kelly Jaramillo, indicó que ante la crisis política que vive el país, decidió incursionar. Aseguró que en los recorridos que ha hecho la ciudadanía le ha manifestado su disgusto con los políticos de siempre.

Ingresa a la política

En el tramo final por las Elecciones Generales, los candidatos al Congreso exponen sus principales propuestas de llegar a ocupar un cargo en el próximo periodo parlamentario. En el caso de Kelly Jaramillo indica que es la primera vez que se involucra como figura política y busca llegar a la Cámara de Diputados.

"Es primera vez que participó en la política, me motiva mucho la situación en la que está nuestro país, es lamentable a lo que hemos llegado", indicó.

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Ante la crisis política que arrastra el país desde hace varias gestiones, Jaramillo señala que dio "un paso hacia adelante" para contribuir y "ponerse al servicio del país". Además, indica que buscar darle voz a los emprendedores, jóvenes y las mujeres.

Debido a que el desgaste por parte de la ciudadanía frente a los actuales parlamentarios se ha hecho evidente, la candidata busca ingresar como una figura más actualizada. "Siempre escucho el fastidio por los políticos de siempre, el hartazgo porque sienten que solo lo visitan en campaña", expresó.

Sin embargo, en sus recorridos de campaña también ha encontrado esperanza en los compatriotas que buscan políticos con las manos limpias. "El Perú quiere un cambio y apostar por gente nueva".

Trabajaría bajo consenso

Jaramillo indicó que de llegar a la Cámara de Diputados pondría en práctica su experiencia en el ámbito legal y cumplir con sus propuestas las cuales reiteró estarían enfocados en los grupos anteriormente mencionados.

"Se tiene que trabajar bajo consenso, de todas maneras va a hacer un Congreso con Cámara de Diputados y Senadores dividida. Al final y al cabo, creo que hay partidos con los que se va a poder consensuar", añadió.

Ello, bajo un contexto en donde actuales bancadas del Congreso se han vistos cuestionadas por la propia ciudadanía ante presuntos cálculos políticos que van en contra del progreso común.

La candidata a diputada por Lima por el partido Primero La Gente, Kelly Jaramillo, busca ingresar como una nueva figura política al ser su primera postulación a un cargo al interior del Parlamento.