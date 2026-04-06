Artemis II sobrevuela lado oculto de la Luna y pierde contacto brevemente con la Tierra

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La misión Artemis II vive su instante más decisivo. La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, acaba de ingresar en la cara oculta de la Luna, un sector que bloquea toda comunicación con la Tierra.

Desde las 6:44 p.m. (hora de Miami), el control de misión en Houston confirmó la pérdida de señal, un apagón que se prolongará por aproximadamente 40 minutos y que ya estaba programado como parte del recorrido.

Un silencio esperado

Aunque la desconexión genera tensión, la NASA subrayó que se trata de un procedimiento previsto. La Luna bloquea las señales de radio que enlazan la nave con la Red del Espacio Profundo, un sistema de antenas gigantes ubicadas en California, España y Australia.

Durante este lapso, la tripulación no podrá enviar ni recibir mensajes, replicando lo que ya vivieron los astronautas del programa Apolo en la década de 1960. El piloto de la misión, Victor Glover, había anticipado que este sería un momento "especial y tenso", en el que los astronautas reflexionarían sobre el viaje sin la constante interacción con el control terrestre.

🚨 #LOÚLTIMO | Momento en que la misión Artemis II pierde señal al pasar detrás de la Luna.#AztecaNoticias #Ciencia #ArtemisII pic.twitter.com/98V14PITQ1 — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) April 6, 2026

La imagen antes del apagón

Instantes antes de perder contacto, la cámara de la nave capturó una imagen que ya se perfila como icónica: la Tierra apareciendo como un pequeño creciente detrás de la Luna.

Este "ocaso terrestre" recuerda a la célebre fotografía Earthrise tomada durante el Apolo 8 en 1968, símbolo de la fragilidad de nuestro planeta visto desde el espacio. La tripulación espera presenciar también el "amanecer terrestre" cuando la señal se restablezca y la Tierra vuelva a elevarse sobre el horizonte lunar.

Cámara de la nave captó momento en que la Tierra aparece detrás de la Luna

Durante el sobrevuelo, que se extenderá hasta las 9:20 p.m. (hora Miami), los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen observarán zonas nunca vistas directamente por humanos, incluyendo la Cuenca Orientale, conocida como el "Gran Cañón de la Luna". Estas imágenes permitirán estudiar la geología del satélite y aportar datos clave para futuros alunizajes.

Retorno en 40 minutos

El apagón de comunicaciones de Artemis II será uno de los más largos en la historia espacial. Mientras que las misiones Apolo experimentaban cortes de menos de media hora, en esta ocasión el silencio se prolongará por unos 40 minutos. En el Apolo 11, Michael Collins llegó a estar incomunicado durante 48 minutos mientras Armstrong y Aldrin caminaban sobre la superficie lunar.

No es que "vayamos a la Luna".

Es que calculamos dónde va a estar ella, y nos lanzamos a ese punto para coincidir.🚀



Mecánica orbital pura:

lugar exacto, segundo exacto.



Un desvío mínimo... y el encuentro no ocurre.🌎🌒 pic.twitter.com/xUxcSR5CyC — Rufisley | Carácter & Verdad (@Contexto_Visual) April 5, 2026

El sobrevuelo de Artemis II no solo marca un récord de distancia, sino también un momento de introspección para la tripulación y de expectación para millones de espectadores.

El silencio de 40 minutos en la cara oculta de la Luna recuerda que la exploración espacial es tanto un desafío tecnológico como una experiencia profundamente humana. La imagen de la Tierra escondiéndose detrás del satélite quedará como símbolo de este instante decisivo.